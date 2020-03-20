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استطلاع رأى.. 55% من الأمريكيين يقرون سياسة ترامب في التعامل مع كورونا

الجمعة، 20 مارس 2020 03:55 م
استطلاع رأى.. 55% من الأمريكيين يقرون سياسة ترامب في التعامل مع كورونا ترامب
كتب خالد إبراهيم

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مع تفاقم أزمة الصحة العامة في الولايات المتحدة الأمريكية، والمخاطر التي يواجهها الشعب الأمريكي، أظهر استطلاع أجرته شبكة ABC News  اليوم الجمعة، صورة مختلفة تماما عما كانت عليه الولايات المتحدة قبل أسبوع واحد فقط، حيث يقول 3 من كل 4 أمريكيين، إن حياتهم انقلبت بطريقة ما بسبب فيروس كورونا، وإنهم يتفقون مع الرئيس دونالد ترامب على تعامله مع تفشي المرض.

في الاستطلاع الجديد، وافق 55٪ من الأمريكيين على إدارة الرئيس للأزمة، مقابل 43٪ يرفضون، وارتفعت موافقة ترامب على هذه المسألة من الأسبوع الماضي، حيث تم عكس الأرقام تقريبًا.

كما أفاد 72٪ هذا الأسبوع بأن حياتهم قد عطلت بشكل ما بسبب الفيروس التاجي، إما عن طريق إلغاء الخروج لتناول العشاء، أو أخذ إجازة، أو حضور الخدمات الدينية، من بين خيارات أخرى. 

ترامب
ترامب

ويقول موقع abcnews إنه على مدار أسبوع، غير الرئيس نهجه ونبرته، وقدم احاطات يومية حول الأزمة منذ يوم السبت، إلى جانب فرقة عمل البيت الأبيض التي تقود الحملة ضد كورونا، وأعلن بعض الإجراءات الصارمة لمكافحة الفيروس، كما أنه اتخذ نبرة أكثر كآبة.

وترأس أمس الرئيس الأمريكى دونالد ترامب اجتماع أزمة بوكالة إدارة الطوارئ الفيدرالية، بحضور نائبه مايك بنس، وعدد من مسئولى وزارة الصحة الأمريكية.

ويأتى الاجتماع لمناقشة الجهود التى تهدف إلى احتواء تفشى فيروس كورونا بالولايات المتحدة، فى ظل مخاوف كبيرة تجتاح العالم إثر انتشار المرض فى العديد من المناطق.

وعبر حسابه على تويتر توجه دونالد ترامب، بالشكر إلى الضباط ورجال الأطفال والقطاع الخاص لإنتاجه المطهرات فى الولايات المتحدة الأمريكية، مما يساعد فى احتواء فيروس كورونا القاتل، وقال "شكرا لضباط الشرطة لدينا ، ورجال الإطفاء ، ونظم الإدارة البيئية الذين يساعدوننا في هزيمة الفيروس كل يوم.. أمتنا فخورة وممتنة من التفاني وتضحيات أوائل المستجيبين وأسرهم التي لا تتزعزع..معا سوف نتغلب على هذا!".


استطلاع

ترامب

كورونا

فيروس كورونا

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