إيران تسجل 1433 حالة وفاة بكورونا و19644 إصابة حتى الآن

قال مسؤول بوزارة الصحة الإيرانية إنه تم تسجيل 1433 حالة وفاة بكورونا و19644 إصابة حتى الآن.

وقال الرئيس الإيرانى حسن روحانى فى كلمة أذاعها التلفزيون اليوم الجمعة إن إيران ستتغلب بالوحدة على تفشى فيروس كورونا، وأشاد بأطقم الأطباء والتمريض لشجاعتهم فى التصدى للمرض الذى أودى بحياة 1284 شخصا فى بلاده.

وقال في كلمة بمناسبة بدء العام الإيراني الجديد "لقد نجحت أمتنا في تحقيق أهدافها رغم المصاعب... إيران ستتغلب على فيروس كورونا بالوحدة".

وحذر وزير الصحة الفرنسى من أدوية مضادات الالتهاب التى تحتوى على المادة الفعالة الإيبوبروفين فى حال الاشتباه بكورونا، وكذلك أوصت منظمة الصحة العالمية بعدم الاستخدام الذاتي لمضادات الالتهاب والكورتيكوستيرويدات والأدوية الأخرى من قبل المرضى المشتبه بهم أو المؤكدين للإصابة بفيروس كورونا.

وأكدت الصحة العمالية على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" "أنه لا توجد حاليًا أي أدوية معتمدة من منظمة الصحة العالمية متاحة لعلاج".

ونصحت بعدم استخدام الأدوية التى تحتوى على مادة الأيبوبرفين عند الشعور بالتعب أو الحمى وهى أعراض فيروس كورونا، لأنها تزيد من الأعراض وتسبب مضاعفات.