أول قرار إلزامى..حاكم كاليفورنيا يأمر سكان الولاية بالبقاء فى منازلهم

كتبت ريم عبد الحميد

وجه حاكم كاليفورنيا، أكبر الولايات الأمريكية، أمرا لسكانها البالغ عددهم نحو 40 مليون شخص، بالبقاء فى منازلهم لمنع انتشار فيروس كورونا، حيث قالت شبكة سى إن إن الأمريكية إن الأمر الصادر من الحاكم جافين نيوسوم يمثل أول القيود الإلزامية على مستوى الولاية يصدر فى الولايات المتحدة للمساعدة على مكافحة تفشى الوباء، حيث بدأ القرار فى التنفيذ بدءا من منتصف ليل الجمعة، ويشمل إعفاء للخدمات الرئيسية مثل السلامة العامة والرعاية الطبية.

وأشار حاكم كاليفورنيا فى تغريدة إلى أن "هؤلاء الذين يعملون فى قطاعات حرجة يجب أن يذهبوا إلى العمل، محلات البقالة والصيدليات والبنوك وغيرها ستظل مفتوحة. يجب أن نتعامل مع هذه اللحظة ونوقف زيادة الحالات".

وبحسب ما أعلن نيوسوم فى مؤتمر صحفى قبل ساعات، فإن قوات تنفيذ القانون ستقوم باعتقال المنتهكين

وأوضحت "سى إن إن" أن ولاية كاليفورنيا شهدت وفاة 19 شخص وإصابة أكثر من 900 بفيروس كورونا المستجد. والقيود التى يتم تنفيذها لحين إشعار آخر، جاءت بعد يوم من تحذير نيوزم بان أكثر من نصف سكان الولاية سيصابون بالعدوى خلال شهرين.

حيث أرسل نيوسوم، رسالة إلى الرئيس ترامب، قال فيها "نتوقع أن ما يقرب من 56٪ من سكان ولايتنا - 25.5 مليون شخص - سوف يصابون بالفيروس على مدى ثمانية أسابيع". وأضاف حاكم كاليفورنيا إنه "في بعض أجزاء الولاية، يتضاعف معدل الإصابات كل أربعة أيام".

وفى رسالته، أشار نيوسوم إلى أن سفينة مستشفى "ميرسى" التابعة للبحرية الأمريكية، تتمركز فى ميناء لوس أنجلوس للمساعدة فى رعاية مرضى الولاية.

يأتى هذا فى الوقت الذى وصل فيه عدد حالات الإصابة بكورونا على مستوى الولايات المتحدة إلى 13 ألف بعدما اصبحت الاختبارات متاحة بشكل أوسع.