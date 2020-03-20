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أطباء يحتفلون بعيد ميلاد طفل أردنى فى الحجر الصحى بالبحر الميت.. فيديو

الجمعة، 20 مارس 2020 05:38 م
أطباء يحتفلون بعيد ميلاد طفل أردنى فى الحجر الصحى بالبحر الميت.. فيديو الاحتفال بعيد ميلاد الطفل
كتب محمد تهامى زكى

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احتفل عدد من الأطباء والممرضين، فى الحجر الصحى بمنطقة البحر الميت فى الأردن، بعيد ميلاد الطفل خليل، الذى أتم اليوم 3 سنوات، خلال وجوده فى الفندق ضمن المحتجزين للحجر، الذين وصلوا إلى الأردن منذ عدة أيام وتم نقلهم من المطار الى البحر الميت .

وحرص الأطباء والممرضين ونزلاء الحجر الصحى، على الاحتفال بالطفل خليل، وغنوا له أغانى أعياد الميلاد، فى لافتة إنسانية للتخفيف عنه وبعث الأمل والفرح فى نفسه يوم عيد ميلاده.

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من ناحية أخرى، أعلن وزير الدولة لشؤون الإعلام فى الحكومة الأردنية أمجد العضايلة، الجمعة، حظر التجول فى جميع مناطق المملكة اعتبارا من الساعة السابعة من صباح السبت.

وقال الوزير الأردنى إنه سيعاقب كل من يخالف الأمر، بالحبس لمدة لا تزيد عن عام واحد، كما العضايلة، أمر الدفاع رقم 2، والمتضمن حظر التجول فى جميع مناطق المملكة اعتبارا من الساعة السابعة من صباح السبت، ويعاقب كل من يخالف الأمر، بالحبس لمدة لا تزيد عن عام واحد

وكانت وزارة الصحة الأردنية، أعلنت أن عدد المصابين بفيروس كورونا فى المملكة بلغ 69 مصابا بمن فيهم المتعافى، وذكرت افى بيان لها أن أعداد المصابين 50 أردنيا بمن فيهم المتعافى، و19 من جنسيات أخرى، وبينت ان احد المصابين بالفيروس، هو من بين الحالات المحجور عليها بالفنادق.

وأعلنت الأردن فرض حالة الطوارئ وتفعيل قانون الدفاع فى جميع أنحاء المملكة اعتبارا من 17 مارس لمنع انتشار فيروس كورونا، فى خطوة لتوفير أداة ووسيلة إضافية لحماية الصحة العامة والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، والارتقاء بالأداء ورفع مستوى التنسيق بين الجميع، لمواجهة هذا الوباء.


الاردن

البحر الميت

فيروس كورونا

فيروس كورونا الجديد

كوفيد 19

فيروس كوفيد

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