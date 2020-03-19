اليوم السابع
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"يلا نرجع زى زمان" مشروع تخرج بإعلام الأزهر للتوعية بمخاطر السوشيال ميديا

الخميس، 19 مارس 2020 02:30 م
"يلا نرجع زى زمان" مشروع تخرج بإعلام الأزهر للتوعية بمخاطر السوشيال ميديا كلية اعلام جامعة الازهر
كتب لؤى على

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أطلق مجموعة من طلاب قسم العلاقات العامة والإعلان بكلية الإعلام جامعة الأزهر، حملة إعلامية بعنوان"  You can  يلا نرجع زي زمان) "، ضمن إطار مشروعات التخرج التي يقوم بها طلاب الكلية كل عام. 
 
وأوضح "طلاب الحملة" بأن مصطلح إدمان الإنترنت ظهر لأول مرة علي يد الطبيب النفسي إيفان جولد بيرج عام 1995 حيث رأي تشابها بين الاعتماد علي الكحوليات والسلوكيات القهرية المرضية بالإنترنت .
 
وأشار "طلاب الحملة" إلى أن : من أخطر ما قدمته السوشيال ميديا الاحتقان، الفتنة الطائفية، التعصب الرياضي، التعصب المذهبى أو العقائدى، التعصب للبلد.
وتهدف الحملة الإعلامية ". You can,  يلا نرجع زي زمان) " إلى توعية الشباب خاصة في المرحلة الجامعية بمخاطر إدمان السوشيال ميديا وارشادهم  لأفضل الوسائل التي تساعدهم علي استخدامها بطريقة صحيحة ، ومعرفة رد فعل الجمهور عند تعرض لرسالة الحملة ،، وتعريفهم بكيفية التعافي من أضرار  إدمان السوشيال ميديا.
 
ودعا "طلاب الحملة" الشباب إلى أن ينتبهوا لخطورة السوشيال ميديا، وهذا ليس دعوة لغلقها، لكن لابد من فهم خطورتها الحقيقية وإعادة ضبطها لكي تكون مفيدة في اختيارنا الصحيح لمن هم اصدقائنا، والابتعاد التام عن كل ما هو تافة أو متطرف أو غير ذى معنى، وعدم الانخراط فى نقل حياتنا من الخصوصية إلى المشاع فى هذة الغابة الموحشة التي تدعي السوشيال ميديا.
 
ويتكون "أعضاء مشروع" التخرج من الطلاب. (محمد مصطفى، عمار طه، إسلام عبدالراضى محمد جمال، عمرو هلال، عبدالعاطى جلال، على حسن) وتحت إشراف الدكتور محمود فتحى،  والدكتور محمد فؤاد ورئيس القسم الدكتوررمضان إبراهيم.
 
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