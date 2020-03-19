وضع مهاتير محمد فى الحجر الصحى للاشتباه بإصابته بكورونا

كتب هيثم سلامة

كشفت وسائل إعلام ماليزية وضع رئيس الوزراء السابق مهاتير محمد والبالغ من العمر 95 عاما في الحجر الصحى بالمنزل للاشتباه في إصابته بفيروس كورونا.

ونقلت جريدة العين الإخبارية ، عن وسائل إعلام ماليزية، أن مهاتير محمد ، وضع رهن الحجر الصحى بعد مقابلته أحد النواب تبين لاحقا إصابته بفيروس كورونا.

وأوضح التقرير، أن المتحدث الرسمي باسم الحكومة الماليزية أكد أن رئيس الوزراء السابق مهاتير محمد يخضع للحجر الذاتي في المنزل.

وذكر التقرير، أنه وفقا وسائل الإعلام المحلية، يعتقد أن رئيس الوزراء السابق ، أصيب بالفيروس خلال التقاطه صورة مع النائب الدكتور كلفن يي لي ووين، الذى يخضع حاليا للحجر الصحي في مستشفى ساراواك العام بعدتأكيد إصابته بفيروس كورونا.



العين الإمارتية

يشار إلى أن ماليزيا سجلت 110 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد اليوم الخميس، ليصل إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 900، وقالت وزارة الصحة إن معظم الحالات الجديدة مرتبط بتجمع ديني حضره نحو 16 ألف شخص في مسجد قرب كولالمبور.

وكانت أعلنت وزارة الصحة الماليزية، أمس الأربعاء، أن العدد الإجمالى للمصابين بعدوى فيروس كورونا الفتاكة فى ماليزيا حتى الليلة الماضية بلغ 673 حالة من بينها 120 حالة جديدة، وحالتى وفاة و49 متعافياً.

وذكرت وكالة أنباء (برناما) الماليزية أن الوزارة سجلت مساء أمس، الثلاثاء، أول حالتي وفاة جراء الإصابة بهذا الفيروس؛ أحدهما رجل ماليزي الجنسية 34 عاماً، من مدينة جوهور بهارو عاصمة الولاية، والآخر رجل كبير السن عمره 60 عاماً، من ولاية سراواك بالقطاع الشرقي من ماليزيا، كان قد أصيب بمرض مزمن.