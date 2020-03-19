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ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا فى ماليزيا إلى 110 حالات

الخميس، 19 مارس 2020 11:16 ص
ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا فى ماليزيا إلى 110 حالات كورونا - صورة أرشيفية
رويترز

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سجلت ماليزيا 110 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد اليوم الخميس، ليصل إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 900. وقالت وزارة الصحة إن معظم الحالات الجديدة مرتبط بتجمع ديني حضره نحو 16 ألف شخص في مسجد قرب كولالمبور.

وكانت قد أعلنت وزارة الصحة الماليزية، أمس الأربعاء، أن العدد الإجمالى للمصابين بعدوى فيروس كورونا الفتاكة فى ماليزيا حتى الليلة الماضية بلغ 673 حالة من بينها 120 حالة جديدة، وحالتى وفاة و49 متعافياً.

وذكرت وكالة أنباء (برناما) الماليزية أن الوزارة سجلت مساء أمس، الثلاثاء، أول حالتي وفاة جراء الإصابة بهذا الفيروس؛ أحدهما رجل ماليزي الجنسية 34 عاماً، من مدينة جوهور بهارو عاصمة الولاية، والآخر رجل كبير السن عمره 60 عاماً، من ولاية سراواك بالقطاع الشرقي من ماليزيا، كان قد أصيب بمرض مزمن.


ماليزيا

كورونا

فيروس كورونا

كولالمبور

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