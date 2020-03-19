وسيم السيسى: الحالة النفسية تؤثر على جهاز المناعة والمصريين أصحاب جين قوى

كتب-أحمد صلاح العزب

قال الدكتور وسيم السيسي عالم المصريات أنه لايشعر بقلق او اى مشكلة من فيروس الكورونا وفى حالة اذا ثبت ان هذا الفيروس قد تم تصنيعه فإن الصانع سيكون اقوى من هذا الفيروس وسيتم التغلب علية و لايعتبر وباء .مشيرا الى أن جهاز المناعة يرتفع في حالة هدوء الاعصاب ويقل كثيرا في حالة التوتر والخوف .

وتابع السيسى خلال لقائة في برنامج من مصر المذاع على قناة cbcويقدمة الإعلامي عمرو خليل ان نسبة إصابة الأطفال بهذا الفيروس لاتتعدى 2% وبالنسبة لكبار السن فوق 70 أو 80 عاما لاتتجاوز الإصابة 15% مشيرا الى أن الوقاية لها أهميتها خاصة في بداية الشعور بأى عرض من الاعراض .

وواصل السيسي أن الأطباء التي تعمل في الميدان هم الابطال الحقيقين في هذه الفترة مشيرا الى أن التاريخ يقول أن الجين المصرى والعرق المصرى من أقدم الجينات الموجودة حتى الان فيرجع تاريخة قبل 55 الف سنه ووصل المصريين قديما الى ايرلندا وامريكا الجنوبية في العصر المطير وهم من قاموا بوصف رأس الرجاء الصالح فجين قديم هذا القدم فلابد ان يكون جين قوى.

من جانب اخر أكد الدكتور وسيم السيسى عالم المصريات، أن سلامة الغذاء ذكرت فى علم المصريات القديمة، حيث أن بتاح حتب، له توصيات منها " إياك والسمنة وأنها من أخطر الأمراض وإذا ظهرت فى مجتمع انتشر فيه الكسل، وايضا كثرة شرب الخمر، والأكل من غذاء الدول الأجنبية، وهذا يؤكد أن المصرى القديم اهتم كثيرا بالغذاء وتأثيره على البنيه الصحية للجسم.

واستعرض الدكتور وسيم السيسى، خلال كلمته بالاحتفال العاشر لـ"يوم الغذاء الافريقى الذى عقد في القاهرة وصفات مصرية قديمة يعمل بها حتى الأن، وطورها العلم الحديث لتعالج عددا كبيرا من الأمراض المنتشرة، وهناك عقاقير مازالت تحتفظ بالاسم المصرى القديم، مشيرا إلى أن أغلب الوصفات الطبية اخترعها المصريون القدماء.

وأشار إلى أن المصرى القديم قدس زهرة اللوتس، وأكد أنها أكثر النباتات نظافة، لعدم التصاق أى شيئ بها، وأن أغلى صمامات القلب هى المصنوعة بنفس كفاءة ظهرة اللوتس والتى لا يلتصق به شئ، وفكرته جاءت بعد دراسة زهرة اللوتس.

ويشارك فى الفعاليات، وزراء الزراعة وخبراء الغذاء فى 55 دولة أفريقية، على رأسهم مصر، وتعقد جلسات الاحتفال على مدار يومين، اليوم وغدا، ويناقش الاحتفال مشاكل الغذاء والفقر في أفريقيا.