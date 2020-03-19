وزير داخلية التشيك عن إغلاق مدينة براج بسبب كورونا: كفوا عن الشائعات

كتبت: هناء أبو العز

قال يان هامتشيك وزير داخلية التشيك، إن هاتفه منذ الصباح الباكر يتلقى اتصالات وتساؤلات عن قيام الحكوم بإغلاق مدينة براج، بسبب انتشار وباء كورونا.

وأضاف وزير الداخلية التشيك فى تغريدة على حسابه الرسمى بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر":" كلام فارغ.. لا تصدقوا الشائعات".

وكان وزير الداخلية التشيكي يان هاماتشيك، قال إن بلاده تفرض ضوابط على الحدود مع ألمانيا والنمسا وستمنع العبور من المواقع الحدودية الرسمية للمساعدة في مكافحة فيروس كورونا.

وأفادت وكالة (سي.تي.كيه) للأنباء أن التشيك، وهي جزء من منطقة الشنجن في الاتحاد الأوروبي، بدأت تطبيق الضوابط اعتبارا من يوم الجمعة الماضية.