اليوم السابع
Ads
الخميس، 19 مارس 2020 01:47 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

وزير الخارجية فى تنزانيا لتسليم رسالة من الرئيس السيسى حول ملف سد النهضة

الخميس، 19 مارس 2020 01:25 م
وزير الخارجية فى تنزانيا لتسليم رسالة من الرئيس السيسى حول ملف سد النهضة وزير الخارجية سامح شكرى يسلم نظيره التنزانى رسالة السيسى
كتب: أحمد جمعة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

استقبل وزير الخارجية التنزاني "بالاماجامبا كابودي"، اليوم الخميس، وزير الخارجية سامح شكري، وذلك فى إطار الجولة التي يقوم بها لعدد من الدول الأفريقية الشقيقة.

WhatsApp Image 2020-03-19 at 1.09.28 PM

وقد صرح المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المُستشار أحمد حافظ، بأن وزير الخارجية نقل تحيات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي إلى الرئيس "جون ماغافولي"، وقام بتسليم رسالة الرئيس المتعلقة بآخر تطورات ملف سد النهضة؛ كما استعرض شكري مطولاً مجمل تطورات ما تم في مسار المفاوضات وصولاً إلى ما نتج عنها مؤخراً من التوصل لصيغة اتفاق عادل ومتوازن يحقق مصالح الدول الثلاث برعاية الجانب الأمريكي والبنك الدولي.

 

WhatsApp Image 2020-03-19 at 1.09.27 PM

وأفاد المتحدث الرسمي بأن الوزير التنزاني، من جانبه، قدّم الشكر على قدوم الوزير شكري حاملاً رسالة رئيس الجمهورية، مؤكداً أنه سيتم على الفور إيصال الرسالة إلى الرئيس التنزاني الذي تعذر استقباله للوزير شكري نظراً لانشغاله بتفقُد المناطق المتضررة من جرّاء الفيضانات التي شهدتها تنزانيا مؤخراً، مضيفاً أنهم يقدّرون ما أبدته مصر من جهد ومرونة سعياً للتوصُل لاتفاق يحقق مصالح الأطراف الثلاثة.

WhatsApp Image 2020-03-19 at 1.09.27 PM (1)

كما ذكر المستشار أحمد حافظ، أن الوزير شكري أشار إلى خصوصية العلاقات التاريخية والمتميزة بين البلديّن، والأهمية التي تحتلها تنزانيا بالنسبة لمصر، مؤكداً على الدعم للجهود التنموية التنزانية.

 


مصر

اخبار مصر

وزير الخارجيه

سامح شكرى

تنزانيا

سد النهضه

وزير خارجيه تنزانيا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
مطار القاهرة يودع آخر رحلة طيران دولية على متنها 135 سائحا

مطار القاهرة يودع آخر رحلة طيران دولية على متنها 135 سائحا

بنك مصر يطرح شهادة إدخار جديدة لمدة سنة بفائدة 15% تصرف شهريًا

بنك مصر يطرح شهادة إدخار جديدة لمدة سنة بفائدة 15% تصرف شهريًا

رئيس الوزراء وأعضاء الحكومة يخضعون لفحص فيروس كورونا.. والنتائج سلبية

رئيس الوزراء وأعضاء الحكومة يخضعون لفحص فيروس كورونا.. والنتائج سلبية

البنك الأهلى يطرح شهادة إدخار جديدة لمدة سنة بأعلى فائدة فى مصر 15%

البنك الأهلى يطرح شهادة إدخار جديدة لمدة سنة بأعلى فائدة فى مصر 15%

الحكومة: تنفيذ قرارات الغلق بداية من اليوم الخميس

الحكومة: تنفيذ قرارات الغلق بداية من اليوم الخميس

بنكا "الأهلى" و"مصر" يضخان 3 مليارات جنيه فى البورصة المصرية

بنكا "الأهلى" و"مصر" يضخان 3 مليارات جنيه فى البورصة المصرية

اليوم.. المطارات المصرية تعلق رحلات الطيران لتقليل حركة الاختلاط

اليوم.. المطارات المصرية تعلق رحلات الطيران لتقليل حركة الاختلاط

محافظ أسوان يوجه بإخضاع "شيف" باخرة لفحص كورونا بعد إجباره على الاستقالة

محافظ أسوان يوجه بإخضاع "شيف" باخرة لفحص كورونا بعد إجباره على الاستقالة

ترامب: وقعت قانون مكافحة كورونا استعدادا لأسوأ السيناريوهات فى المستقبل

ترامب: وقعت قانون مكافحة كورونا استعدادا لأسوأ السيناريوهات فى المستقبل

السكة الحديد: نقلل التكدسات بالدفع بقطارات إضافية وزيادة مداخل المحطات

السكة الحديد: نقلل التكدسات بالدفع بقطارات إضافية وزيادة مداخل المحطات

بدء إجراءات العزل الصحى للعاملين بالسياحة بالأقصر والبحر الأحمر وجنوب سيناء

بدء إجراءات العزل الصحى للعاملين بالسياحة بالأقصر والبحر الأحمر وجنوب سيناء

"التموين" تعلن إمداد المجمعات الاستهلاكية بكميات كبيرة من السلع

"التموين" تعلن إمداد المجمعات الاستهلاكية بكميات كبيرة من السلع

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة