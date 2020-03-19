وزير الخارجية فى تنزانيا لتسليم رسالة من الرئيس السيسى حول ملف سد النهضة

كتب: أحمد جمعة

استقبل وزير الخارجية التنزاني "بالاماجامبا كابودي"، اليوم الخميس، وزير الخارجية سامح شكري، وذلك فى إطار الجولة التي يقوم بها لعدد من الدول الأفريقية الشقيقة.

وقد صرح المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المُستشار أحمد حافظ، بأن وزير الخارجية نقل تحيات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي إلى الرئيس "جون ماغافولي"، وقام بتسليم رسالة الرئيس المتعلقة بآخر تطورات ملف سد النهضة؛ كما استعرض شكري مطولاً مجمل تطورات ما تم في مسار المفاوضات وصولاً إلى ما نتج عنها مؤخراً من التوصل لصيغة اتفاق عادل ومتوازن يحقق مصالح الدول الثلاث برعاية الجانب الأمريكي والبنك الدولي.

وأفاد المتحدث الرسمي بأن الوزير التنزاني، من جانبه، قدّم الشكر على قدوم الوزير شكري حاملاً رسالة رئيس الجمهورية، مؤكداً أنه سيتم على الفور إيصال الرسالة إلى الرئيس التنزاني الذي تعذر استقباله للوزير شكري نظراً لانشغاله بتفقُد المناطق المتضررة من جرّاء الفيضانات التي شهدتها تنزانيا مؤخراً، مضيفاً أنهم يقدّرون ما أبدته مصر من جهد ومرونة سعياً للتوصُل لاتفاق يحقق مصالح الأطراف الثلاثة.

كما ذكر المستشار أحمد حافظ، أن الوزير شكري أشار إلى خصوصية العلاقات التاريخية والمتميزة بين البلديّن، والأهمية التي تحتلها تنزانيا بالنسبة لمصر، مؤكداً على الدعم للجهود التنموية التنزانية.