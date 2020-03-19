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وزير التعليم: الاحتمال الأكبر استمرار تعليق الدراسة

الخميس، 19 مارس 2020 11:37 م
وزير التعليم: الاحتمال الأكبر استمرار تعليق الدراسة وزير التعليم
كتب أحمد عبد الرحمن

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قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه فيما يتعلق بتأجيل الدراسة جارى العمل على الوضع الراهن، حيث أن مصر في المرحلة الثانية في التعامل مع فيروس كوورنا، التي قضت تأجيل الدراسة، ومن الصعب الحكم في امتداد تأجيل الدراسة من عدمه، وإذا نظرنا حولنا في العالم نجد أن الاحتمال الأكبر هو امتداد تأجيل الدراسة حرصاً على سلامة أبنائنا، لأنه مضى أسبوع من بين أسبوعى التأجيل.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "يحدث في مصر"، مع الإعلامى شريف عامر، على فضائية "MBCمصر"، أن مصر تقدم نظام للتعلم بشكل مبدع في ظل الظروف الراهنة كما أنه مكسب لنا وشئ مريح للطلاب، لافتاً إلى أنه من المهم التعلم من خلال مشروع البحث.

وأشار إلى أن المعلمين المصريين سيفاجئوننا بقدرتهم الكبيرة على التعامل مع النظام التعليمى الجديد، موضحاً أن هناك محاولات من المعلمين لاستخدام أدوات من أنفسهم لتطوير النظام التعليمى ونجحوا فيها.

وكان الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أكد أنه لا نية لحذف أجزاء من المنهج، مطالبًا أولياء الأمور وأبنائنا الطلاب بضرورة الاعتماد على المناهج التي تبثها الوزارة عن طريق المكتبة الإلكترونية والمنصة الرقمية وعدم الاعتداد بأي مصدر آخر، وذلك حفاظًا على أبنائنا الطلاب.

واستعرض الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الجهود التي اتخذتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في الأيام الماضية لتطبيق "التعليم عن بعد"، وذلك بعد قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بتعليق الدراسة حماية لأبنائنا الطلاب.

وقال الدكتور طارق شوقي، في رسالة مصورة (فيديو) اليوم، إن جميع قيادات الوزارة بذلت مجهودًا كبيرًا خلال الأربعة أيام الماضية لتقديم حلول متعددة لتطبيق "التعلم عن بعد"، والتي استثمرت الوزارة فيه على مدار السنوات الماضية، وجاء الوقت للاعتماد عليه بسبب الظروف التي نمر بها حاليًا من تداعيات انتشار فيروس كورونا.

 


وزير التعليم

كورونا

فيروس كورونا

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