اليوم السابع
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الخميس، 19 مارس 2020 03:29 م
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وثيقة: أرامكو السعودية تخفض تعويضات الشحن للمشترين الأوروبيين مع ارتفاع التكاليف

الخميس، 19 مارس 2020 01:47 م
وثيقة: أرامكو السعودية تخفض تعويضات الشحن للمشترين الأوروبيين مع ارتفاع التكاليف أرامكو السعودية
رويترز

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أفادت مذكرة أُرسلت إلى عملاء يوم الأربعاء، واطلعت عليها رويترز أن أرامكو السعودية أبلغت عملاءها في أوروبا أنها ستخفض مدفوعات خاصة بتكاليف الشحن بسبب الظروف الاستثنائية في سوق الشحن.
 
وقالت المذكرة "بالإشارة إلى سياسة حماية الشحن الخاصة بأرامكو السعودية، برجاء العلم أنه نظرا للأوضاع الاستثنائية لسوق الشحن، فإن حساب حماية الشحن سيكون محددا بنسبة 10% من سعر البيع الرسمي لأرامكو (محدد الأسعار الإقليمي + الفوارق الشهرية)".
 
وقال متعاملون إن سياسة حماية الشحن تُطبق على المصافي في أوروبا وتعوض عن تكاليف النقل بين رأس تنورة في السعودية وسيدي كرير في مصر.
 
وتسببت خطط المملكة لزيادة صادرات النفط في ارتفاع تكاليف الشحن إلى مستويات قياسية.
 
وقال متعاملان في السوق الأوروبية طلبا عدم نشر اسميهما إن التحرك ربما يحث الناس على مراجعة مشترياتهم من أرامكو السعودية ويشكك في خطط المملكة لزيادة الصادرات.
 
ولم ترد أرامكو السعودية على الفور على طلب من رويترز للتعقيب.

أرامكو السعودية

سوق الشحن

أوروبا

السعودية

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