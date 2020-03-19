اليوم السابع
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نتنياهو: على الإسرائيليين البقاء فى منازلهم لوقف تفشى فيروس كورونا

الخميس، 19 مارس 2020 09:32 م
نتنياهو: على الإسرائيليين البقاء فى منازلهم لوقف تفشى فيروس كورونا بنيامين نتنياهو رئيس الحكومة الإسرائيلية
أحمد صلاح العذب_ رويترز

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قال رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو، إن الحكومة ستصدر أوامر اليوم الخميس تلزم الإسرائيليين بالبقاء فى منازلهم لوقف تفشى فيروس كورونا.

 

وأضاف نتنياهو "بموجب هذه الأوامر مطلوب منكم، أيها المواطنون الإسرائيليون، البقاء فى منازلكم. لم يعد الأمر مجرد طلب ولا توصية، إنه توجيه إلزامى ستفرضه سلطات إنفاذ القانون". وتابع أن الأوامر سيبدأ تطبيقها فى وقت لاحق اليوم ولمدة أسبوع.

 

وقال نتنياهو فى خطابه الذى أذاعه التلفزيون إنه سيتم استثناء عمال محددين من هذه الإجراءات وسوف يُسمح للناس بالخروج من منازلهم لشراء الغذاء والدواء مشيرا إلى أن تلك الإجراءات هى الأولى من نوعها فى تاريخ إسرائيل.

 

 


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القدس

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