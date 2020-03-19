اليوم السابع
Ads
الخميس، 19 مارس 2020 12:39 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

مواقيت الصلاة اليوم الخميس 19/3/2020 بمحافظات مصر والعواصم العربية

الخميس، 19 مارس 2020 12:00 ص
مواقيت الصلاة اليوم الخميس 19/3/2020 بمحافظات مصر والعواصم العربية مواقيت الصلاة
كتب محمود راغب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
يقدم "اليوم السابع" لقرائه مواقيت الصلاة اليوم الخميس  ، فى عدد من محافظات مصر والعواصم العربية، شاملة صلاة الفجر وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.
 
أولا: مواقيت الصلاة بعدد من محافظات مصر:
 
ونعرض فيما يلى لقرائنا مواقيت الصلاة اليوم الخميس فى عدد من محافظات مصر، وهى القاهرة ، والإسكندرية،والإسماعيلية، وشرم الشيخ، وأسوان وذلك كما يلى :
 
مواقيت الصلاة فى القاهرة
 
موعد صلاه الفجر 4:34   ص
 
توقيت صلاة الظهر 12:03 ص
 
ميعاد صلاة العصر 3:30
 
موعد صلاة المغرب 6:07
 
ميعاد صلاة العشاء 7:23
 
 
مواعيد الصلاة فى الإسكندرية
 
موعد صلاة الفجر 4:37 ص
 
توقيت صلاة الظهر 12:08
 
موعد صلاة العصر 3:35
 
توقيت صلاة المغرب 6:11 م
 
موعد صلاة العشاء 7:29 م
 
 
مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية
 
موعد صلاة الفجر 4:29
 
توقيت صلاة الظهر 11:59 م
 
موعد صلاة العصر 3:26 م
 
ميعاد صلاة المغرب 03: 6 م
 
توقيت صلاة العشاء 7:20 م
 
 
مواعيد الصلاة فى شرم الشيخ
 
موعد صلاة الفجر 4:23 ص
 
توقيت صلاة الظهر 11:51
 
موعد صلاة العصر 3:18
 
توقيت صلاة المغرب 5:55 م
 
موعد صلاة العشاء 7:10 م
 
 
مواقيت الصلاة فى أسوان
 
موعد صلاة الفجر 4:32 ص
 
توقيت صلاة الظهر 11:57 ص
 
موعد صلاة العصر 3:23 م
 
توقيت صلاة المغرب 6:01 م
 
موعد صلاة العشاء 7:14
 
 
 
ثانيا: مواقيت الصلاة بعدد من العواصم العربية:
 
ونعرض فيما يلى مواقيت الصلاة بعدد من العواصم العربية فى مقدمتها مواقيت الصلاة بمدن المملكة العربية السعودية فى مكة والمدينة والرياض، ومواقيت الصلاة بالعاصمة الأردنية عمان ، والعاصمة الإماراتية بأبوظبى، والعاصمة المغربية الرباط، والعاصمة الكويتية الكويت، وذلك كما يلى :
 
 
مكة
 
موعد صلاة الفجر 5:06 ص
 
توقيت صلاة الظهر 12:29 م
 
موعد صلاة العصر 3:54 م
 
موعد صلاة المغرب 6:35 م
 
ميعاد صلاة العشاء 7:44 م
 
 
المدينة المنورة
 
موعد صلاة الفجر 5:04 ص
 
توقيت صلاة الظهر 12:29 م
 
موعد صلاة العصر 3:55 م
 
موعد صلاة المغرب 6:36 م
 
توقيت صلاة العشاء 7:46 م
 
 
الرياض
 
موعد صلاة الفجر 4:36 ص
 
توقيت صلاة الظهر 12:01 ص
 
موعد صلاة العصر 3:27 م
 
ميعاد صلاة المغرب 6:08 م
 
موعد صلاة العشاء 7:18 م
 
 
مواعيد الصلاة بالعاصمة الأردنية عمان
 
موعد صلاة الفجر 4:19
 
توقيت صلاة الظهر 11:48 م
 
ميعاد صلاة العصر 3:15 م
 
موعد صلاة المغرب 5:53
 
موعد صلاة العشاء 7:08 م
 
مواقيت الصلاة بالعاصمة الإماراتية أبو ظبى
 
موعد صلاة الفجر 5:06 ص
 
توقيت صلاة الظهر 12:31 م
 
موعد صلاة العصر 3:57 م
 
توقيت صلاة المغرب 6:34 م
 
موعد صلاة العشاء 7:47 م
 
 
مواعيد الصلاة بالعاصمة المغربية الرباط
 
موعد صلاة الفجر 5:02 ص
 
توقيت صلاة الظهر 12:36 م
 
موعد صلاة العصر 4:02 م
 
توقيت صلاة المغرب 6:40 م
 
موعد صلاة العشاء 7:59
 
 
مواقيت الصلاة بالكويت
 
توقيت صلاة الفجر 4:27 ص
 
موعد صلاة الظهر 11:56 ص
 
ميعاد صلاة العصر 3:23 م
 
توقيت صلاة المغرب  5:59 م
 
مواقيت صلاة العشاء 7:16 م
 
 

مواعيد الصلاة

اوقات الصلاة

مواعيد الصلاة فى مصر

اخبار مصر

اخبار اليوم

اخبار مصرية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

دار الإفتاء: يجوز الصلاة والسجود بالكمامة.. فيديو

الأربعاء، 18 مارس 2020 05:01 م

وزير الأوقاف: استمرار صلاة الجمعة بضوابط واحتياطات مشددة بالمساجد لمواجهة كورونا

الأربعاء، 18 مارس 2020 01:13 م

باختصار.. أهم الأخبار العربية والعالمية حتى الـ12 ظهرا.. روحانى:إيران ردت وسترد على اغتيال سليمانى..السعودية:عدم غلق مغاسل الموتى وإقامة صلاة الجنائز عند المقابر.. الكويت:ارتفاع حالات الشفاء من كورونا لـ12 حالة

الأربعاء، 18 مارس 2020 12:00 م

الحكومة السعودية: عدم غلق مغاسل الموتى وإقامة صلاة الجنائز عند المقابر

الأربعاء، 18 مارس 2020 04:00 ص

صلوا فى بيوتكم.. بكاء المؤذنين فى السعودية بعد وقف الصلاة بالمساجد بسبب كورونا

الأربعاء، 18 مارس 2020 01:54 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
إصابة عامل هندى بـ"كورونا" بمصنع فى بورسعيد.. ووضع العاملين بحجر صحى

إصابة عامل هندى بـ"كورونا" بمصنع فى بورسعيد.. ووضع العاملين بحجر صحى

فيديو.. "الجزيرة" تقطع البث عن مراسلها بسبب حديثه عن الملاهى الليلية فى تركيا

فيديو.. "الجزيرة" تقطع البث عن مراسلها بسبب حديثه عن الملاهى الليلية فى تركيا

مصرى من بؤرة انتشار كورونا فى إيطاليا: التزامك بعدم الخروج ينقذ حياة

مصرى من بؤرة انتشار كورونا فى إيطاليا: التزامك بعدم الخروج ينقذ حياة

لماذا اشتعلت معركة داخل الإخوان حول الجنسية التركية؟.. اعرف التفاصيل

لماذا اشتعلت معركة داخل الإخوان حول الجنسية التركية؟.. اعرف التفاصيل

غرفة الغوص تغلق مقارها منعًا لانتشار كورونا وتطالب أعضاءها بالتواصل أون لاين

غرفة الغوص تغلق مقارها منعًا لانتشار كورونا وتطالب أعضاءها بالتواصل أون لاين

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الأربعاء

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الأربعاء

فيديو.. خالد الجندى: كورونا كان هيخرب البيوت لولا فتوى عدم الطلاق الشفوى

فيديو.. خالد الجندى: كورونا كان هيخرب البيوت لولا فتوى عدم الطلاق الشفوى

للتوعية بمخاطر كورونا.. طبيب: أنا فى شغلى علشانك وخليك فى البيت علشانا كلنا

للتوعية بمخاطر كورونا.. طبيب: أنا فى شغلى علشانك وخليك فى البيت علشانا كلنا

هل تنقل الحيوانات الأليفة عدوى فيروس كورونا للإنسان؟ الصحه ترد

هل تنقل الحيوانات الأليفة عدوى فيروس كورونا للإنسان؟ الصحه ترد

الأمن السعودى يقرر تطبيق الحجر المنزلى لجميع العمالة الوافدة لمدة 14 يوما

الأمن السعودى يقرر تطبيق الحجر المنزلى لجميع العمالة الوافدة لمدة 14 يوما

غرفة سياحة الأقصر: غلق الفنادق غدا لبدء التعقيم وحجر صحى للعاملين 14 يوما

غرفة سياحة الأقصر: غلق الفنادق غدا لبدء التعقيم وحجر صحى للعاملين 14 يوما

الصحة العالمية: 18 ألفا و19 حالة مصابة بكورونا فى 18 دولة بشرق المتوسط

الصحة العالمية: 18 ألفا و19 حالة مصابة بكورونا فى 18 دولة بشرق المتوسط

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة