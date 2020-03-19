مواقيت الصلاة اليوم الخميس 19/3/2020 بمحافظات مصر والعواصم العربية

كتب محمود راغب

يقدم "اليوم السابع" لقرائه مواقيت الصلاة اليوم الخميس ، فى عدد من محافظات مصر والعواصم العربية، شاملة صلاة الفجر وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.

أولا: مواقيت الصلاة بعدد من محافظات مصر:

ونعرض فيما يلى لقرائنا مواقيت الصلاة اليوم الخميس فى عدد من محافظات مصر، وهى القاهرة ، والإسكندرية،والإسماعيلية، وشرم الشيخ، وأسوان وذلك كما يلى :

مواقيت الصلاة فى القاهرة

موعد صلاه الفجر 4:34 ص

توقيت صلاة الظهر 12:03 ص

ميعاد صلاة العصر 3:30

موعد صلاة المغرب 6:07

ميعاد صلاة العشاء 7:23

مواعيد الصلاة فى الإسكندرية

موعد صلاة الفجر 4:37 ص

توقيت صلاة الظهر 12:08

موعد صلاة العصر 3:35

توقيت صلاة المغرب 6:11 م

موعد صلاة العشاء 7:29 م

مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية

موعد صلاة الفجر 4:29

توقيت صلاة الظهر 11:59 م

موعد صلاة العصر 3:26 م

ميعاد صلاة المغرب 03: 6 م

توقيت صلاة العشاء 7:20 م

مواعيد الصلاة فى شرم الشيخ

موعد صلاة الفجر 4:23 ص

توقيت صلاة الظهر 11:51

موعد صلاة العصر 3:18

توقيت صلاة المغرب 5:55 م

موعد صلاة العشاء 7:10 م

مواقيت الصلاة فى أسوان

موعد صلاة الفجر 4:32 ص

توقيت صلاة الظهر 11:57 ص

موعد صلاة العصر 3:23 م

توقيت صلاة المغرب 6:01 م

موعد صلاة العشاء 7:14

ثانيا: مواقيت الصلاة بعدد من العواصم العربية:

ونعرض فيما يلى مواقيت الصلاة بعدد من العواصم العربية فى مقدمتها مواقيت الصلاة بمدن المملكة العربية السعودية فى مكة والمدينة والرياض، ومواقيت الصلاة بالعاصمة الأردنية عمان ، والعاصمة الإماراتية بأبوظبى، والعاصمة المغربية الرباط، والعاصمة الكويتية الكويت، وذلك كما يلى :

مكة

موعد صلاة الفجر 5:06 ص

توقيت صلاة الظهر 12:29 م

موعد صلاة العصر 3:54 م

موعد صلاة المغرب 6:35 م

ميعاد صلاة العشاء 7:44 م

المدينة المنورة

موعد صلاة الفجر 5:04 ص

توقيت صلاة الظهر 12:29 م

موعد صلاة العصر 3:55 م

موعد صلاة المغرب 6:36 م

توقيت صلاة العشاء 7:46 م

الرياض

موعد صلاة الفجر 4:36 ص

توقيت صلاة الظهر 12:01 ص

موعد صلاة العصر 3:27 م

ميعاد صلاة المغرب 6:08 م

موعد صلاة العشاء 7:18 م

مواعيد الصلاة بالعاصمة الأردنية عمان

موعد صلاة الفجر 4:19

توقيت صلاة الظهر 11:48 م

ميعاد صلاة العصر 3:15 م

موعد صلاة المغرب 5:53

موعد صلاة العشاء 7:08 م

مواقيت الصلاة بالعاصمة الإماراتية أبو ظبى

موعد صلاة الفجر 5:06 ص

توقيت صلاة الظهر 12:31 م

موعد صلاة العصر 3:57 م

توقيت صلاة المغرب 6:34 م

موعد صلاة العشاء 7:47 م

مواعيد الصلاة بالعاصمة المغربية الرباط

موعد صلاة الفجر 5:02 ص

توقيت صلاة الظهر 12:36 م

موعد صلاة العصر 4:02 م

توقيت صلاة المغرب 6:40 م

موعد صلاة العشاء 7:59

مواقيت الصلاة بالكويت

توقيت صلاة الفجر 4:27 ص

موعد صلاة الظهر 11:56 ص

ميعاد صلاة العصر 3:23 م

توقيت صلاة المغرب 5:59 م

مواقيت صلاة العشاء 7:16 م