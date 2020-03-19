اليوم السابع
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محافظ بورسعيد يطالب أصحاب المصانع بتخفيف العمالة

الخميس، 19 مارس 2020 05:24 م
محافظ بورسعيد يطالب أصحاب المصانع بتخفيف العمالة محافظ بورسعيد
بورسعيد - السيد فلاح

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قال اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، إنه فور ظهور الحالة الايجابية الأولي لأحدي العاملين الهنود بمصنع سينمار تم اتخاذ العديد من الإجراءات الفورية، وتقرر تواجد الوردية العاملة حاليًا بالمصنع وعدم خروجهم واعتبار المصنع منطقة حجر صحي وتواجد أطقم أطباء مقيمين بالمصنع للكشف علي العاملين بالإضافة إلي تواجد العاملين بالمصنع والمتواجدين بخارجة في منازلهم لمدة أسبوعين وذلك حماية لأنفسهم ولأهلهم وبلدهم مع قيام مسئولي المصنع بتوفير كافة سبل الراجة لجميع من يتواجد في منطقة الحجر.

 أضاف محافظ بورسعيد إنه تم عزل ذوي المصاب ووضعهم تحت المراقبة بأحدي المستشفيات المتخصصة للعزل والبدء الفوري في تنفيذ عملية تطهير وتعقيم شاملة للمصنع بأكمله ومستشفي الحميات التي تم التأكد من ايجابية الحالة خلال وجودة بة بالإضافة إلي إيقاف العمل داخل المصنع.

وناشد محافظ بورسعيد أصحاب المصانع بتخفيف العمالة واتخاذ كافة الإجراءات الصحية والوقائية والاحترازية داخل المصانع حفاظًا علي صحة العاملين مع اتخاذ اقصي درجات الحيطة والحذر

كما سيتم اتخاذ الإجراءات السابق والتي طبقت مع المصنع المصاب علي أي حالة لا قدر الله تظهر في أي مصنع أو تجمع آخر.

وأهاب اللواء عادل الغضبان، بجموع المواطنين بعدم التواجد بالتجمعات بصورة مكثفة وتخفيف التواجد بالتجمعات قدر المستطاع حماية لأنفسهم ولأهلهم ولبلدهم حتي يتم التعامل مع الأزمة والخروج من المأزق العالمي بسرعة بأذن الله ومشيئته، كما أهاب محافظ بورسعيد المواطنين بالتعاون التام والكامل مع أجهزة وزارة الصحة والداخلية في اتخاذ ما يلزم من إجراءات لمواجهة الفيروس المستجد.

 


اللواء عادل الغضبان

محافظ بورسعيد

فيروس كورونا

مصانع بورسعيد

اخبار بورسعيد

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