اليوم السابع
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محافظ المنوفية يصدر حركة محليات لرؤساء الوحدات القروية بأشمون ويؤكد: لا مكان لمتقاعس

الخميس، 19 مارس 2020 01:46 م
محافظ المنوفية يصدر حركة محليات لرؤساء الوحدات القروية بأشمون ويؤكد: لا مكان لمتقاعس اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية
المنوفية - محمود شاكر

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أصدر اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية حركة محليات لرؤساء الوحدات المحلية القروية لمركز ومدينة أشمون ، نظراً لعدم التجاوب الفورى والتعامل الجيد مع المواطنين خلال موجة الطقس السيىء  وضعف مستوى الأداء .

 

وشملت الحركة نقل علاء الدين أبو حشيش مدير الشئون الإدارية بمركز ومدينة أشمون للعمل رئيسا للوحدة المحلية بالبرانية ، وتكليف رمضان محمدى عبدالمولى رئيس الوحدة المحلية بالبرانية للعمل رئيسا للوحدة المحلية بساقية أبو شعرة ، وفريد عبدالحميد هيكل رئيس الوحدة المحلية بساقية أبو شعرة للعمل رئيسا للوحدة المحلية بسنتريس، ومجدى تحسين خليفة سكرتير الوحدة المحلية بقورص للعمل رئيسا للوحدة المحلية بشنشور، وناصر عبدالفضيل حواش رئيس الوحدة المحلية برملة الأنجب للعمل رئيسا للوحدة المحلية بطهواى .

 

كما شمل القرار نقل ميرفت أمين طاحون رئيس الوحدة المحلية بسنتريس للعمل رئيسا للوحدة المحلية بشطانوف، ومحمد فؤاد العباسى  رئيس الوحدة المحلية بقورص للعمل  رئيسا للوحدة المحلية برملة الأنجب، ونادر شحات أبو عامر رئيس الوحدة المحلية بسمادون للعمل رئيسا للوحدة  المحلية بشما، وسماح رجب شعبان رئيس الوحدة المحلية بشما للعمل رئيسا للوحدة المحلية بقورص، ورانيا محمد سامح درويش المدير المالى بالوحدة المحلية لمركز أشمون للعمل رئيسا للوحدة المحلية بسمادون.

 

وتضمن القرار ، عودة كل من  سماح عبدالفتاح حسن رئيس الوحدة المحلية بشنشور ، وسعد رجب  رئيس الوحدة المحلية بشطانوف للعمل  بالوحدة المحلية  لمركز ومدينة أشمون.

 

ومن جانبه ، شدد محافظ المنوفية علي أنه لن يسمح بتهاون أو تقصير أي مسؤول في مهام عمله ، مؤكداً حرصه على ضخ دماء جديدة لسرعة إنجاز المهام وتطوير آلية التواصل الفعال مع المواطنين للارتقاء بمستوى الخدمات.


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المنوفية

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