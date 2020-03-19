فيديو.. ما هو عقار بلاكنيل وهل يعالج فيروس كورونا؟

كتبت إيناس البنا

منذ أن أعلنت شركة سانوفى الفرنسية عن الدواء الفعال لعلاج كورونا، انقلبت الموازين فى العالم.

وفى السطور التالية نوضح المعلومات اللازمة عن الدواء.

ـ أعلنت شركة سانوفى الفرنسية نجاح عقار بلاكنيل فى علاج كورونا.

ـ بلاكنيل هو عقار مكوّن من جزيئات "هيدروكسي كلوروكين".

ـ يستخدم لعلاج الملاريا وأمراض المناعة الذاتية مثل الذئبة والتهاب المفاصل.

ـ لدى الشركة مخزون من العقار يكفى علاج ٣٠٠ ألف مصاب

ـ وزارة الصحة المصرية أكدت عدم وجود علاج معتمد لكورونا حتى الأن

ويجب عدم استخدام أدوية الملاريا بالمنزل