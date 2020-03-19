فيديو.. ما هو عقار بلاكنيل وهل يعالج فيروس كورونا؟

منذ أن أعلنت شركة سانوفى الفرنسية عن الدواء الفعال لعلاج كورونا، انقلبت الموازين فى العالم.
وفى السطور التالية نوضح المعلومات اللازمة عن الدواء.
ـ أعلنت شركة سانوفى الفرنسية نجاح عقار بلاكنيل فى علاج كورونا.
ـ بلاكنيل هو عقار مكوّن من جزيئات "هيدروكسي كلوروكين".
ـ يستخدم لعلاج الملاريا وأمراض المناعة الذاتية مثل الذئبة والتهاب المفاصل.
ـ لدى الشركة مخزون من العقار يكفى علاج ٣٠٠ ألف مصاب
ـ وزارة الصحة المصرية أكدت عدم وجود علاج معتمد لكورونا حتى الأن
ويجب عدم استخدام أدوية الملاريا بالمنزل
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