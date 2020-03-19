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فيديو.. ما هو عقار بلاكنيل وهل يعالج فيروس كورونا؟

الخميس، 19 مارس 2020 12:42 ص
فيديو.. ما هو عقار بلاكنيل وهل يعالج فيروس كورونا؟ كورونا
كتبت إيناس البنا

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منذ أن أعلنت شركة سانوفى الفرنسية عن الدواء الفعال لعلاج كورونا، انقلبت الموازين فى العالم.

وفى السطور التالية نوضح المعلومات اللازمة عن الدواء.

ـ أعلنت شركة سانوفى الفرنسية نجاح عقار بلاكنيل فى علاج كورونا.

ـ بلاكنيل هو عقار مكوّن من جزيئات "هيدروكسي كلوروكين".

ـ يستخدم لعلاج الملاريا وأمراض المناعة الذاتية مثل الذئبة والتهاب المفاصل.

ـ  لدى الشركة مخزون من العقار يكفى علاج ٣٠٠ ألف مصاب 

ـ وزارة الصحة المصرية أكدت عدم وجود علاج معتمد لكورونا حتى الأن

ويجب عدم استخدام أدوية الملاريا بالمنزل


كورونا

علاج كورونا

بلاكنيل

فيروس كورونا

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