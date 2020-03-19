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فى مستوى تاريخى.. 26.8 مليار دولار تحويلات المصريين بالخارج خلال 2019

الخميس، 19 مارس 2020 02:04 م
فى مستوى تاريخى.. 26.8 مليار دولار تحويلات المصريين بالخارج خلال 2019 البنك المركزى المصرى
كتب أحمد يعقوب

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قال البنك المركزى المصرى، اليوم الخميس، إن إجمالى تحويلات المصريين العاملين بالخارج ارتفعت خلال السنة الميلادية 2019 ارتفاعها بنحو 1.3 مليار دولار بمعدل سنوى 5.0% لتسجل نحو 26.8 مليار دولار (مقابل نحو 25.5 مليار دولار خلال السنة الميلادية 2018)، كنتيجة أساسية لارتفاع التحويلات خلال النصف الثانى من السنة الميلادية (الفترة يوليو/ ديسمبر 2019) بنحو 1.6 مليار دولار بمعدل سنوى 13.5% لتسجل نحو 13.7 مليار دولار (مقابل نحو 12.1 مليار دولار خلال الفترة المناظرة من العام السابق).
 
وارتفعت التحويلات خلال شهر ديسمبر 2019 بمقدار 437.1 مليون دولار بمعدل سنوى 20.1% لتسجل نحو 2.6 مليار دولار (مقابل نحو 2.2 مليار دولار خلال ديسمبر 2018). 
 
وتعد حصيلة رسوم المرور فى قناة السويس، إلى جانب تحويلات المصريين العاملين بالخارج، والصادرات والاستثمار والسياحة، مصادر العملات الأجنبية للاقتصاد المصرى، والداعم الرئيسى للاحتياطى من النقد الأجنبى لدى البنك المركزى المصرى.

تحويلات المصريين

أخبار الاقتصاد

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التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

ثروت

نشكر ربنا

طب كويس انكم عارفين ان المغتربين فالخارج ليهم دور مهم في بناء الوطن . المغترب ليه حلم بسيط نفسه لما يرجع نهائي لبده انه ياخد سياره معاه ويدخلها بلده من غير جمرك . ملحوظه . السياره احنا ملقنهاش واقعه فشوارع الغربه ، احنا اشتراناها من عرقنا ،،. وشكرا

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