فى مستوى تاريخى.. 26.8 مليار دولار تحويلات المصريين بالخارج خلال 2019

كتب أحمد يعقوب

قال البنك المركزى المصرى، اليوم الخميس، إن إجمالى تحويلات المصريين العاملين بالخارج ارتفعت خلال السنة الميلادية 2019 ارتفاعها بنحو 1.3 مليار دولار بمعدل سنوى 5.0% لتسجل نحو 26.8 مليار دولار (مقابل نحو 25.5 مليار دولار خلال السنة الميلادية 2018)، كنتيجة أساسية لارتفاع التحويلات خلال النصف الثانى من السنة الميلادية (الفترة يوليو/ ديسمبر 2019) بنحو 1.6 مليار دولار بمعدل سنوى 13.5% لتسجل نحو 13.7 مليار دولار (مقابل نحو 12.1 مليار دولار خلال الفترة المناظرة من العام السابق).

وارتفعت التحويلات خلال شهر ديسمبر 2019 بمقدار 437.1 مليون دولار بمعدل سنوى 20.1% لتسجل نحو 2.6 مليار دولار (مقابل نحو 2.2 مليار دولار خلال ديسمبر 2018).

وتعد حصيلة رسوم المرور فى قناة السويس، إلى جانب تحويلات المصريين العاملين بالخارج، والصادرات والاستثمار والسياحة، مصادر العملات الأجنبية للاقتصاد المصرى، والداعم الرئيسى للاحتياطى من النقد الأجنبى لدى البنك المركزى المصرى.