اليوم السابع
Ads
الخميس، 19 مارس 2020 12:19 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

غلق 247 سنتر و29 حضانة فى المنوفية للوقاية من فيروس كورورنا

الخميس، 19 مارس 2020 11:26 ص
غلق 247 سنتر و29 حضانة فى المنوفية للوقاية من فيروس كورورنا محافظ المنوفية
المنوفية -محمد فتحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية بأنه تم غلق 247مركز وسنتر تعليمي و29 حضانة  علي مستوي مراكز ومدن وقرى المحافظة منذ بدء الحملة بالتنسيق بين الأجهزة الأمنية والتنفيذية بالمحافظة، وذلك ضمن خطة الدولة الشاملة للتعامل مع أي تداعيات محتملة لانتشار فيروس كورونا المستجد.

 

وأكد المحافظ، على استمرار شن الحملات التفتيشية والرقابية بنطاق المحافظة لغلق السناتر والحضانات وتلقى البلاغات الواردة لغرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة عن سناتر الدروس الخصوصية والمراكز التعليمية ومحال الألعاب الإلكترونية " بلاى ستيشن " بنطاق المحافظة للتعامل الفورى معها واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيالهم والتعامل معهم بكل حزم للحد من تجمعات الطلاب وحفاظاً على صحة أبنائنا.

 

وتجدر الإشارة إلى أن المحافظ قد أكد على استمرار بث قناة المنوفية التعليمية علي موقع اليوتيوب لأبناء المحافظة من طلاب الصفين الثالث الإعدادي والثالث الثانوي لمتابعة المواد الدراسية خلال فترة توقف الدراسة.

 

وكان اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، قد تفقد أمس قسم العزل والحجر الصحى بمستشفى الحميات والجهاز الهضمى والكبد بشبين الكوم والمخصص لعزل المصابين والمشتبه بإصابتهم بفيروس كورونا المستجد، وذلك للوقوف على آخر المستجدات والتأكد من اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية فى التعامل مع الحالات المصابة و المشتبه بها بفيروس كورونا، بحضور الدكتور  نصيف حفناوى وكيل وزارة الصحة ، والدكتور حسين محمد حسين مدير المستشفى .

 

وأكد محافظ المنوفية على أن زيارته تأتى فى إطار بعث رسالة طمأنينة للمواطنين والتأكيد على جاهزية المحافظة للتعامل مع أى ظروف طارئة  ، مشيدا بدور رجال الصحة والأطقم الطبية ودورهم البطولى فى التعامل مع الأزمة، موجها بصرف مكافأة مالية وشهادة تقدير للعاملين بقسم العزل تكريما لهم ولإخلاصهم فى عملهم وتحفيزا على الاستمرار فى  تقديم خدمة جيدة.

 

وتفقد المحافظ قسم العزل وعيادة اشتباه كورونا ومعمل PCR والمعامل التى يتم سحب العينات بها ، واستمع إلى شرح مفصل عن كيفية سحب العينات والإجراءات المتبعة لحين إرسالها الى المعامل المركزية بالقاهرة والرد علي نتيجتها .

 

وفى ذات السياق تفقد المحافظ العيادات الخارجية وقسم الأطفال و قسم طب الحالات الحرجة " العناية المركزة " واطمئن على حالة المرضى وجودة الوجبات الغذائية المقدمة لهم، مشيدا بانتظام أطقم الأطباء والتمريض فى العمل بالمستشفى.


اخبار مصريه

اخبار مصر

اخبار اليوم

المنوفيه

محافظ المنوفيه

محافظه المنوفيه

جمهوريةشبين الكوم

غلق

فيروس كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

المجتمعات العمرانية تقرر تعليق جميع جلسات المزادات والقرعات العلنية للوقاية من كورونا

الخميس، 19 مارس 2020 11:13 ص

أسعار العملات اليوم الخميس 19-3-2020 أمام الجنيه المصرى

الخميس، 19 مارس 2020 11:10 ص

إغلاق مسرح البولشوى فى روسيا بسبب كورونا.. والبروفات مستمرة.. اعرف التفاصيل

الخميس، 19 مارس 2020 11:10 ص

مساعد نائب رئيس "المجتمعات العمرانية" ورئيس الجهاز يتفقدان المشروعات الجارى تنفيذها

الخميس، 19 مارس 2020 11:09 ص

كيف انهار النظام الصحى بإيطاليا ووقع فى فخ فيروس كورونا؟

الخميس، 19 مارس 2020 11:09 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الحكومة: تنفيذ قرارات الغلق بداية من اليوم الخميس

الحكومة: تنفيذ قرارات الغلق بداية من اليوم الخميس

بنكا "الأهلى" و"مصر" يضخان 3 مليارات جنيه فى البورصة المصرية

بنكا "الأهلى" و"مصر" يضخان 3 مليارات جنيه فى البورصة المصرية

اليوم.. المطارات المصرية تعلق رحلات الطيران لتقليل حركة الاختلاط

اليوم.. المطارات المصرية تعلق رحلات الطيران لتقليل حركة الاختلاط

محافظ أسوان يوجه بإخضاع "شيف" باخرة لفحص كورونا بعد إجباره على الاستقالة

محافظ أسوان يوجه بإخضاع "شيف" باخرة لفحص كورونا بعد إجباره على الاستقالة

ترامب: وقعت قانون مكافحة كورونا استعدادا لأسوأ السيناريوهات فى المستقبل

ترامب: وقعت قانون مكافحة كورونا استعدادا لأسوأ السيناريوهات فى المستقبل

السكة الحديد: نقلل التكدسات بالدفع بقطارات إضافية وزيادة مداخل المحطات

السكة الحديد: نقلل التكدسات بالدفع بقطارات إضافية وزيادة مداخل المحطات

بدء إجراءات العزل الصحى للعاملين بالسياحة بالأقصر والبحر الأحمر وجنوب سيناء

بدء إجراءات العزل الصحى للعاملين بالسياحة بالأقصر والبحر الأحمر وجنوب سيناء

"التموين" تعلن إمداد المجمعات الاستهلاكية بكميات كبيرة من السلع

"التموين" تعلن إمداد المجمعات الاستهلاكية بكميات كبيرة من السلع

"الداخلية" تجرى اليوم قرعة الحج بأسوان والدقهلية وبورسعيد وكفر الشيخ والمنيا

"الداخلية" تجرى اليوم قرعة الحج بأسوان والدقهلية وبورسعيد وكفر الشيخ والمنيا

التعليم: إغلاق مراكز الدروس الخصوصية والحضانات وإجراءات صارمة لمواجهتها

التعليم: إغلاق مراكز الدروس الخصوصية والحضانات وإجراءات صارمة لمواجهتها

دراسة: 6 حالات عليها عزل نفسها 12 أسبوعًا لتجنب الإصابة بكورونا

دراسة: 6 حالات عليها عزل نفسها 12 أسبوعًا لتجنب الإصابة بكورونا

بأمر القانون.. لجنة لحصر المشروعات المنفذة بهيئة المحطات المائية

بأمر القانون.. لجنة لحصر المشروعات المنفذة بهيئة المحطات المائية

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة