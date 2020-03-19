اليوم السابع
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ضبط 58 شيكارة دقيق بلدى وتحرير 10 محاضر خلال حملة تموينية ببنى سويف

الخميس، 19 مارس 2020 11:48 ص
ضبط 58 شيكارة دقيق بلدى وتحرير 10 محاضر خلال حملة تموينية ببنى سويف محافظ بني سويف
بنى سويف هانى فتحى

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ضبطت حملة مكبرة من لجنة حماية المستهلك بمحافظة بنى سويف 58 سيارة دقيق بلدى مدعم قبل بيعها فى السوق السوداء وتحرير 10 محاضر، شملت 4 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار، و2 محضر لعدم حمل شهادة صحية، و2 محضر لعدم الاحتفاظ بفواتير مستلزمات طبية ومحضر لعدم نظافة المخبز ومحضر لضبط 58 شيكارة دقيق بلدي مدعم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة في هذا الشأن.

وشًدد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف على أهمية تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على المخابز البلدية والأسواق والمحال التجارية للتأكد من جودة الخبز المنتج وعدم التلاعب بأسعار السلع ومكافحة الغش التجاري وضبط المخالفين ولضمان جودة وسلامة المنتجات المعروضة حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين وتطبيق القانون بكل حسم على المخالفين وذلك بالتنسيق بين التموين والوحدات المحلية والأجهزة والجهات المعنية.

وأكد محافظ بنى سويف فى بيان له أن لجنة حماية المستهلك والتي تختص بتحقيق الانضباط في السوق ومنع التلاعب والغش التجاري وضبط السلع المخالفة أو منتهية الصلاحية والحيلولة دون احتكار السلع التموينية والأساسية، والعمل على توفيرها  بأسعار مناسبة لجمهور المواطنين، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتكثيف حملات الرقابة واتخاذ كل الإجراءات العاجلة التي تسهم في ضبط الأسواق وتوفير السلع بالشكل المطلوب، ومواجهة كافة صور الغش التجاري واحتكار بعض السلع والمغالاة في الأسعار والالتزام بالاشتراطات الصحية

وفى سياق آخر واصلت محافظة بني سويف حملاتها المكثفة التي أمر بها المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم، لتنفيذ القرارات الخاصة بغلق المحال العامة في الفترة من 10 مساء إلى 6 صباحا، ضمن الاجراءات الاحترازية التي تنفذها المحافظة طبقا لخطة الدولة الشاملة لمواجهة احتمالية العدوى بفيروس كورونا، وتكثيف الحملات على الأسواق ومحطات البنزين وغيرها لتحقيق الانضباط بها، ومواجهة كافة صور الغش التجاري واحتكار السلع الأساسية والسلع التي يتزايد عليها الطلب في الفترة الحالية كالمطهرات وغيرها


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