صور.. العالم هذا الصباح.. ارتباك فى حركة الطيران بمطارات العالم.. مواطنو بريطانيا يبحثون عن السلع الغذائية فى متاجر فارغة.. وخروج المريضة الـ600 المتعافية من كورونا فى ووهان الصينية

وكالات

شهد العالم هذا الصباح العديد من الأحداث الهامة، في مقدمتها تفشى فيروس كورونا في الكثير من دول العالم، مما تسبب في ارتباك حركة بيع وشراء السلع الغذائية في الكثير من المتاجر خاصة في بريطانيا، إضافة إلى تعليق العمل في أغلب مطارات العالم بعد الإجراءات الإحترازية التي اتخذتها الدول.

ارتباك فى حركة الطيران بمطارات العالم بسبب كورونا

أوقفت دول عديدة حركة الطيران في مطاراتها الدولية، في محاولة للتصدى لفيروس كورونا مما دى لشبه شلل تام للحركة في بعضها وارتباك في أخرى بسبب بقاء ساعات قليلة على تعليق العمل وتجميد حركة الطيران.

ونشرت وكالة الأنباء الدولية "رويترز"، صورا لعدد من المطارات التي شهدت تعليق العمل بها مثل مطار فيينا وكيب تاون و معبر ديترويت وندسور الدولي، والتي أظهرت حرص الجميع على إستخدام أقنعة الوجه للوقاية من الإصابة بالفيروس.



ارتباك فى الحركة داخل مطار توكومين



الطائرات المتوقفة فى مطار فيينا



تسجيل الوصول للرحلات الجوية فى مطار كيب تاون الدولى



عدادات تسجيل الوصول الفارغة فى مطار فيينا



مطار توكومين الدولى



معبر ديترويت وندسور الدولى

مواطنو بريطانيا يبحثون عن السلع الغذائية في متاجر فارغة

أصبحت الكثير من المتاجر المخصصة في بيع السلع الغذائية فارغة في بريطانيا، بعد حالة الإرتباك التي سيطرت على عملية البيع والشراء في الأسواق الإنجليزية بسبب حالة القلق التي سيطرت على السكان منذ تفشى فيروس كورونا في دول العالم، عقب إكتشاف أول إصابه به في ووهان الصينية أواخر شهر ديسمبر الماضى.

كانت قناة العربية الاخبارية، أفادت مساء الأربعاء، اكتشاف 676 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا فى بريطانيا ليرتفع العدد الإجمالى إلى 2626 حالة .

وفى سياق أخر، ذكرت قناة العربية، الأربعاء، أن السلطات الروسية تتجه لفرض قيود مؤقتة على الرحلات الجوية إلى بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية والإمارات، فى غضون ذلك كشفت وزارة الصحة الروسية، الأربعاء، عن وضع طالبة و19 مواطنا صينيا فى الحجر الصحى بمقاطعة تشيليابينسك الروسية للاشتباه بإصابتهم بفيروس كورونا.



أحد العاملين فى متجر بريطانى



المواطنون يبحثون عن السلع



رفوف السلع الغذائية فارغة



سوبر ماركت فى مانشستر



متجر سينسبرى فى هاربيندين

حديقة حيوان ووهان الصينية مغلقة بأمر "كورونا"

أغلقت حديقة حيوان ووهان في الصين عقب تفشى فيروس كورونا في البلاد، إلا أن الإجراءات الوقائية تلزم بوجود عدد قليل من العاملين للقيام بمهام تغذية ورعاية الحيوانات المتواجدة في الحديقة.

ونشرت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا"، صورا للحياة داخل حديقة الحيوان التي أغلقت أبوابها أمام الزائرين، منعا لتفشى فيروس كورونا، إضافة للعاملين الذين يحرصون على تقديم الوجبات الغذائية والقيام باعمال النظافة للحفاظ على الثروة الحيوانية.



ارتداء الأقنعة الوقائيه



أعمال النظافة داخل الحديقة



بعض الحيوانات بالحديقة



تقديم الوجبات الغذائية للحيوانات



رعاية الحيوانات فى ظل تفشى كورونا

خروج المريضة الـ600 المتعافية من كورونا في ووهان الصينية.. صور

نشرت وكالة الأنباء الصينية"شينخوا"، صورا لخروج الحالة رقم 600 المتعافية من فيروس كورونا، من مستشفى رنمين لجامعة ووهان، وحرص العامليين الطبيين على تقديم الورود لها وإلتقاط الصور التذكارية معها لمشاركتها فرحتها بالشفاء.

وقال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، إنه ليس "عنصريا" لكن فيروس كورونا جاء من الصين، وذلك خلال مؤتمر صحفى.

وكان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، أكد أنه عامل فيروس كورونا المستجد بمنتهى الجدية، مؤكدا أنه قام بدور هام منذ البداية بغلق الحدود مع الصين، لعدم تفشى الفيروس القاتل فى الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال ترمب فى تغريدة عبر تويتر: "لقد تعاملت دائمًا مع الفيروس الصيني بجدية كبيرة، وقمت بعمل جيد جدًا منذ البداية، بما في ذلك قرارى المبكر جدًا بإغلاق "الحدود" ضد رغبات الجميع تقريبًا، وتم إنقاذ العديد من الأرواح، رواية وسائل الإعلام المزيفة الجديدة مشينة وخطيرة!.







