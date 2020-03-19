اليوم السابع
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الخميس، 19 مارس 2020 04:51 م
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شباب بالأقصر يطلقون مبادرة لتعقيم "سيارات الميكروباص" داخل المواقف

الخميس، 19 مارس 2020 04:33 م
شباب بالأقصر يطلقون مبادرة لتعقيم "سيارات الميكروباص" داخل المواقف تعقيم الميكروباص فى الأقصر
الأقصر – أحمد مرعى

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فى لفتة مميزة أطلق عدد من شباب محافظة الأقصر، اليوم الخميس، مبادرة مميزة لتعقيم وتطهير سيارات الميكروباص الاجرة على الطرق الداخلية وكافة المواقف، وذلك ضمن خطط المحافظة لمكافحة فيروس كورونا وتعقيم كافة وسائل المواصلات كمبادرة من الشباب لحماية المواطنين، حيث انطلق الشباب فى تلك الأعمال بمشهد مميز وتوجهوا للمواقف العمومية لتعقيم تلك السيارات الأجرة بالمجهود الذاتى.

وفى نفس السياق أعلن الشيخ سيد محمد عبد الدايم وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الأقصر، عن بدء حملة نظافة وتطهير وتعقيم مكبرة على مستوى كافة المساجد والمقار الادارية التابعة للمديرية بمحافظة الأقصر وذلك يومى الخميس والجمعة الموافق 19 و20 مارس الجارى، بناء على تعليمات الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، حيث تعد المساجد هى الملتقى الروحى والدينى لكل أفراد المجتمع.

وأضاف وكيل وزارة الأوقاف، أن ذلك يأتى فى اطار التنسيق مع رؤساء المراكز والمدن والقرى ومديرى المديريات المعنية، وذلك تزامناً مع جهود الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وقاد اللواء محمد صحصاح، رئيس مركز ومدينة البياضية، اليوم الخميس، حملة تنفيذا لقرارات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وذلك لتوعية المواطنين برفقة قوة أمنية من قسم شرطة البياضية برئاسة العميد محمود فاروق مأمور قسم الشرطة بالبياضية، حيث تم المرور على المقاهى والكافيهات بالمدينة والقرى التابعة لها، لتلقين المواطنين بخطورة تداول الشيشة والأدوات المستعملة بدون تعقيم أو نظافة.

وخلال الجولة، ناشد رئيس مركز ومدينة البياضية، كافة المواطنين بضرورة مراعاة النظافة في الأدوات التي يستخدموها والأدوات التى تقدم لهم، مع ضرورة رؤية المواطنين بقيام المحال العامة بتنظيف وتعقيم الأدوات المتداولة بينهم، كما تم التأكد من عدم تقديم الشيشة في المقاهي التي تم المرور عليها، مؤكداً أنه لن تتهاون المدينة في محاسبة من يخالف هذه القرارات وتعريض حياة المواطنين للخطر.

شباب بالأقصر يطلقون مبادرة لتعقيم سيارات الميكروباص الأجرة داخل المواقف (2)
 
 
شباب بالأقصر يطلقون مبادرة لتعقيم سيارات الميكروباص الأجرة داخل المواقف (3)
 
 

 

 


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