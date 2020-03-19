اليوم السابع
Ads
الخميس، 19 مارس 2020 08:37 ص
خالد صلاح
الرئيسية صحة وطب

س وج.. ماهى أسباب انسداد الأذن وطرق العلاج؟

الخميس، 19 مارس 2020 08:00 ص
س وج.. ماهى أسباب انسداد الأذن وطرق العلاج؟ انسداد الاذن
فاطمة ياسر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

هل تعرضت للشعور بانسداد في الأذن؟..إذاً أنت تعاني من تراكم الشمع داخلها، ويجب التخلص منه على الفور، وللتعرف أكثر عن هذا الأمر اقرأ س وج سلسلة اليوم السابع التي تقدم جميع  الأسئلة التي تطرق علي ذهنك بخصوص أي عرض أو مرض، وذلك وفقا لموقع " nhsinform".

ما هي شمع الأذن؟

القناة السمعية هي في الأساس مادة شمعية دورها هو حماية الأذن من الأتربة والأجسام الغريبة، وعند تراكمها بشكل كبير يزداد فرص انسداد الأذن، وعدم قدرة الشخص على السمع الجيد.

ما هي أسباب انسداد الأذن؟

هناك العديد من الأسباب التي قدمها التقرير المنشور سابقا، ومنها:

-زيادة نسبة شمع الأذن يؤدي لتعرضها للانسداد بشكل تلقائي.

-في حالة محاولتك لإزالة الشمع في الأذن فأنت تتسبب في انسداد الأذن.

-استخدام  الأجسام الغريبة اعتقادا منك أنك تساعد بهذه الطريقة في تنظيف الأذن تتسبب في انسدادها كالأعواد القطنية.

-استخدام سماعات الأذن بكثرة.

ما هي أعراض انسداد الأذن و تراكم الشمع داخل الأذن؟

هناك العديد من الأعراض التي تسبق التعرض لانسداد الأذن ويجب التعرف عليها لتجنب انسداد الأذن ومنها:

-التعرض لضعف   جزئي في السمع.

-الشعور بانسداد الأذن.

-ألم في الأذن.

-تورم في الوجه.

ما هو علاج تراكم الشمع وانسداد الأذن؟

في بداية الأمر يجب عليك أن تعلم في حالة محاولاتك لإزالة الشمع بالطرق الخاطئة يعرضك للإصابة بالتهاب الأذن، ويجب الذهاب للطبيب، الذي يقوم في بداية الأمر بإعطائك قطرة توضع في الأذن وتساعدك في تطرية الشمع، ثم تذهب لتنظيف الأذن من الشمع المتراكم فيها، وهذا الأمر يساعد بشكل كبير في تخلص من مشكلة انسداد الأذن.


انسداد الاذن

اسباب انسداد الأذن

علاج انسداد الأذن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
بدء إجراءات العزل الصحى للعاملين بالسياحة بالأقصر والبحر الأحمر وجنوب سيناء

بدء إجراءات العزل الصحى للعاملين بالسياحة بالأقصر والبحر الأحمر وجنوب سيناء

"التموين" تعلن إمداد المجمعات الاستهلاكية بكميات كبيرة من السلع

"التموين" تعلن إمداد المجمعات الاستهلاكية بكميات كبيرة من السلع

"الداخلية" تجرى اليوم قرعة الحج بأسوان والدقهلية وبورسعيد وكفر الشيخ والمنيا

"الداخلية" تجرى اليوم قرعة الحج بأسوان والدقهلية وبورسعيد وكفر الشيخ والمنيا

التعليم: إغلاق مراكز الدروس الخصوصية والحضانات وإجراءات صارمة لمواجهتها

التعليم: إغلاق مراكز الدروس الخصوصية والحضانات وإجراءات صارمة لمواجهتها

دراسة: 6 حالات عليها عزل نفسها 12 أسبوعًا لتجنب الإصابة بكورونا

دراسة: 6 حالات عليها عزل نفسها 12 أسبوعًا لتجنب الإصابة بكورونا

بأمر القانون.. لجنة لحصر المشروعات المنفذة بهيئة المحطات المائية

بأمر القانون.. لجنة لحصر المشروعات المنفذة بهيئة المحطات المائية

"ا​لأوقاف" تطالب الدعاة باختصار الصلاة لأقل وقت ممكن

"ا​لأوقاف" تطالب الدعاة باختصار الصلاة لأقل وقت ممكن

تداول فيديو لتعقيم منزل العامل الهندى المصاب بـ"كورونا" بمصنع فى بورسعيد

تداول فيديو لتعقيم منزل العامل الهندى المصاب بـ"كورونا" بمصنع فى بورسعيد

طعون مؤجل نظرها أمام النقض.. أبرزها "فض رابعة وأحداث العدوة"

طعون مؤجل نظرها أمام النقض.. أبرزها "فض رابعة وأحداث العدوة"

اليوم.. وزير التعليم يرد على أسئلة أولياء الأمور بشأن خطة الدراسة بسبب كورونا

اليوم.. وزير التعليم يرد على أسئلة أولياء الأمور بشأن خطة الدراسة بسبب كورونا

6 قرارات فورية لمواجهة انتشار كورونا فى مجلس النواب.. تعرف عليها

6 قرارات فورية لمواجهة انتشار كورونا فى مجلس النواب.. تعرف عليها

اعرف الخطوط الساخنة للإبلاغ عن مخالفات المقاهى ومراكز الدروس للوقاية من كورونا

اعرف الخطوط الساخنة للإبلاغ عن مخالفات المقاهى ومراكز الدروس للوقاية من كورونا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة