س وج.. ماهى أسباب انسداد الأذن وطرق العلاج؟

فاطمة ياسر

هل تعرضت للشعور بانسداد في الأذن؟..إذاً أنت تعاني من تراكم الشمع داخلها، ويجب التخلص منه على الفور، وللتعرف أكثر عن هذا الأمر اقرأ س وج سلسلة اليوم السابع التي تقدم جميع الأسئلة التي تطرق علي ذهنك بخصوص أي عرض أو مرض، وذلك وفقا لموقع " nhsinform".

ما هي شمع الأذن؟

القناة السمعية هي في الأساس مادة شمعية دورها هو حماية الأذن من الأتربة والأجسام الغريبة، وعند تراكمها بشكل كبير يزداد فرص انسداد الأذن، وعدم قدرة الشخص على السمع الجيد.

ما هي أسباب انسداد الأذن؟

هناك العديد من الأسباب التي قدمها التقرير المنشور سابقا، ومنها:

-زيادة نسبة شمع الأذن يؤدي لتعرضها للانسداد بشكل تلقائي.

-في حالة محاولتك لإزالة الشمع في الأذن فأنت تتسبب في انسداد الأذن.

-استخدام الأجسام الغريبة اعتقادا منك أنك تساعد بهذه الطريقة في تنظيف الأذن تتسبب في انسدادها كالأعواد القطنية.

-استخدام سماعات الأذن بكثرة.

ما هي أعراض انسداد الأذن و تراكم الشمع داخل الأذن؟

هناك العديد من الأعراض التي تسبق التعرض لانسداد الأذن ويجب التعرف عليها لتجنب انسداد الأذن ومنها:

-التعرض لضعف جزئي في السمع.

-الشعور بانسداد الأذن.

-ألم في الأذن.

-تورم في الوجه.

ما هو علاج تراكم الشمع وانسداد الأذن؟

في بداية الأمر يجب عليك أن تعلم في حالة محاولاتك لإزالة الشمع بالطرق الخاطئة يعرضك للإصابة بالتهاب الأذن، ويجب الذهاب للطبيب، الذي يقوم في بداية الأمر بإعطائك قطرة توضع في الأذن وتساعدك في تطرية الشمع، ثم تذهب لتنظيف الأذن من الشمع المتراكم فيها، وهذا الأمر يساعد بشكل كبير في تخلص من مشكلة انسداد الأذن.