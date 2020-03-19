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سلطنة عمان تتخذ خطوات للتخفيف من آثار الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا

الخميس، 19 مارس 2020 03:23 م
سلطنة عمان تتخذ خطوات للتخفيف من آثار الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا هيثم بن طارق - سلطان عمان
كتبت: إسراء أحمد فؤاد

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اتخذت حكومة سلطنة عمان،عددًا من الخطوات للتخفيف من آثار الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا المستجد، (كوفيد19) على المواطنين العمانيين ومؤسسات القطاع الخاص.

ووفقا لوكالة سلطنة عمان الرسمية، تم التوصل إلى الخطوات التالية توفير مخزون احتياطي إضافي من السلع الغذائية الأساسية وإتاحة المخازن المتوفرة لدى الجهات الحكومية للقطاع الخاص، بدون مقابل للسلع الاستهلاكية والغذائية لمدة ستة أشهر قادمة.

وأضافت الوكالة ، أنه تم الإعفاء من الضريبة السياحية على المطاعم حتى نهاية شهر أغسطس القادم ، ومن الخطوات الإعفاء من الضريبة البلدية على المطاعم حتى نهاية شهر أغسطس المقبل والإعفاء من الرسوم البلدية للمنشآت التجارية حتى نهاية شهر أغسطس وتأجيل أقساط قروض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المستحقة الدفع لصندوق الرفد خلال الستة أشهر القادمة وتأجيل أقساط القروض المستحقة الدفع لبنك التنمية العماني خلال الستة أشهر القادمة.وقيام كل من بنك التنمية العماني وصندوق الرفد بالتجاوب مع ما يقره البنك المركزي العماني من تسهيلات ائتمانية.

وإعفاء من الإيجارات المستحقة على المصانع في المدن الصناعية لمدة ثلاثة أشهر وإعفاء الشركات من رسوم تجديد السجلات التجارية النشطة خلال الثلاثة أشهر القادمة وتوجيه وكالات بيع السيارات وشركات التمويل بتأجيل أقساط السيارات لمدة ثلاثة أشهر وفقا لتعميم البنك المركزي العماني وتخفيض رسوم المناولة والشحن والتفريغ في الموانئ وتخفيض رسوم الشحن الجوي على منتجات الأغذية والأدوية .

وتمت دعوة أصحاب المراكز التجارية وملاك العقارات التجارية للعمل على مراعاة الأوضاع الحالية للمحلات المستأجرة لديهم والمتأثرة بالإجراءات الاحترازية سواء عبر إعفاء أو تخفيض أو تأجيل الإيجارات خلال الفترة الحالية وبالتنسيق مع جهات الاختصاص .

وكانت أعلنت وزارة الصحة بسلطنة عمان، أمس الأربعاء، تسجيل 6 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد19)، منها حالتان لمواطنين مرتبطتان بالسفر إلى إسبانيا وحالتان لمواطنين مرتبطتان بالسفر إلى دولة خليجية وحالتان مرتبطتان بالسفر إلى إيران.

 

 


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