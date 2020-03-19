سباق مع الزمن.. رحلة البحث عن علاج يفك شفرة كورونا.. إعادة استخدام أدوية عمرها 70 عام.. "سانوفى" الفرنسية تعلن نجاح علاج الملاريا لحالات مصابة بكورونا.. استخدام مزيج أدوية الانفلونزا والفيروسات مع أدوية الأيدز

كتبت إيناس البنا

دخلت دول العالم الآن فى سباق مع الزمن لمحاولة فك شفرات فيروس كورونا، للحصول على علاج يقضى على الكابوس الذى يجتاح العالم، وتأتى سرعة التجارب العلاجية بسبب تمكن العلماء فى مدة قصيرة من اكتشاف الشفرة الوراثية للفيروس.

وعلى مدار الـ 3 أشهر منذ ظهور المرض أواخر ديميسبر 2019 فى الصين، بدأت جميع المراكز البحثية وكبرى مراكز الأبحاث الحيوية فى تجربة أنواع من العلاجات المستخدمة لبعض الأمراض، منها أدوية الملاريا وأدوية نقص المناعة البشرية " الإيدز"، وبعض مضادات الفيروسات، ومشتقات بلازما الدم، وأدوية التهاب المفاصل، لسرعة الوصول إلى العلاج الفعال للقضاء على هذه الجائحة.

وتعمل شركات الأدوية والمنشآت البحثية، على إيجاد علاجات جديدة وناجحة للمصابين بالفيروس التاجي، ولكن التجارب السريرية وموافقة إدارة الغذاء والدواء يمكن أن تستغرق بعض الوقت، لذلك أثناء تطوير عقاقير جديدة، ترى الشركات ما إذا كان من الممكن إعادة استخدام الأدوية القديمة.

"سانوفى" الفرنسية تعلن عن علاج فعال للملاريا يكفى 300 ألف مريض

فى خبر عاجل، أعلنت مجوعة "سانوفي" الدوائية الفرنسية عن نجاح علاج " بلاكنيل" المضاد للملاريا فى تقديم نتائج واعدة لعلاج مرضى فيروس كورونا، موضحة أنها تمتلك كمية تكفى علاج 300 ألف مريض محتمل، معلنة استعدادها التعاون مع السلطات الفرنسية للتأكد من نتائجها.

عقار "بلاكنيل" هو دواء مكون من جزيئات "هيدروكسي كلوروكين" ويستخدم منذ عقود في معالجة الملاريا وأمراض المناعة الذاتية مثل الذئبة والتهاب المفاصل.

وفى تجربته على مرضى فيروس كورونا، ظهر أن العقار يمكن أن يُساهم في القضاء على فيروس كورونا المستجد، حيث اختفى الفيروس من جسم الغالبية العظمى من المصابين بعد 6 أيام من بدء تناول الدواء، بنسبة نجاح بلغت 75%.

أدوية مضادات الفيروسات





عقار فافيبيرافير" Favipiravir" أول دواء للفيروس التاجي معتمد في الصين

أحد أنواع مضادات الفيروسات التى اعتمدت عليها الصين فى تجاربها على فيروس كورونا كان عقار Favipiravir، الذى أظهر فعالية سريرية جيدة ضد فيروس كورونا (COVID-19، على الرغم من أنه قد تم تطوير الدواء في البداية لعلاج التهاب الأنف والحلق.

ووفقا للمركز الوطني الصيني لتطوير التكنولوجيا الحيوية التابع لوزارة العلوم والتكنولوجيا، فإن عقار فافيبيرافير، هو دواء للأنفلونزا تمت الموافقة عليه للاستخدام في اليابان عام 2014، وعند استخدامه على مرضى فيروس كورونا، لم يظهر أي ردود فعل سلبية واضحة في التجربة السريرية التى شارك بها 80 مريضا، وأظهرت النتائج أن المرضى الذين يتلقون علاج فافيبيرافير، أصبحوا سلبيين للفيروس في وقت أقصر مقارنة بالمرضى الذين لم يتناولوه.

عقار ريمديسيفير Remdesivir

هو عقار تجربيى مضاد للفيروسات واسع النطاق مصمم فى الأساس لاستهداف فيروس الإيبولا، ولكن وجد الباحثون أن عقار ريمديسيفير فعال للغاية فى مكافحة الفيروس التاجى كورونا الجديد.

وفقا لتقارير وكالة بلومبيرج الأمريكية، بدأت تجارب الشهر الماضى على عقار آخر للفيروسات يسمى "ريمديسيفير" Remdesivir، إلى تقوم بتصنيعه شركة "جيليد" Gilead للأدوية، أثبت أنه ربما يكون هو العلاج الفعّال ضد المرض.

ووافقت الصين أوائل الشهر الجاري على تسجيل التجارب السريرية للدواء المضاد للفيروسات (ريمديسيفير).

دواء الكلوروكين لعلاج الملاريا



الكلوروكين هو دواء يستخدم لمكافحة الملاريا وأمراض المناعة الذاتية، وتم استخدامه لأكثر من 70 عاما بشكل آمن، وفى الوقت الحالى وجد الباحثون أن هذا الدواء فعال في مكافحة فيروس كورونا الجيد COVID-19 ، في الدراسات التي أجريت في أنابيب الاختبار.

فى 10 تجارب سريرية يبحث العلماء حاليا في الاستخدام المحتمل للكلوروكين كخيار لمكافحة فيروس كورونا الجديد.

أدوية فيروس نقص المناعة البشرية " الايدز"

تتعاون شركة AbbVie ، مبتكر أدوية فيروس نقص المناعة البشرية ، مع السلطات الصحية لتحديد فعالية استخدام أدوية فيروس نقص المناعة البشرية لعلاج فيروس كورونا COVID-19، حيث تعمل الشركة مع FDA و CDC والوكالات الأوروبية لإعداد تجارب سريرية للدواء.

وتعتمد خطة العلاج المقترحة على مزيج من أدوية فيروس نقص المناعة لوبينافير وريتونافير، " Lopinavir و" ritonavir ، وفي كوريا الجنوبية ، تم إعطاء رجل يبلغ من العمر 54 عامًا مزيجًا من هذين الدواءين وكان لديه انخفاض ملحوظ في مستوياته من الفيروس التاجي.

ادوية التهاب المفاصل

استخدم الأطباء في الصين عقارًا مضادًا للالتهاب للحد من آثار الفيروس التاجي على المرضى الحرجين، والآن يقول صانع الدواء إنه يتحدث إلى إدارة الغذاء والدواء حول التجارب السريرية.

عقار “Actemra” الذى يحتوى على المادة الفعالة Tocilizumab)) هو دواء مضاد للالتهابات من صنع شركة الأدوية السويسرية، يستخدم لعلاج البالغين الذين يعانون من التهاب المفاصل الروماتويدي النشط المعتدل إلى الشديد ، بالإضافة إلى أنواع معينة من التهاب المفاصل.

استخدم الأطباء الصينيون عقار " Tocilizumab " لمنع رد الفعل المفرط للجهاز المناعي الذي أدى إلى فشل الأعضاء والوفاة في مرضى الفيروس التاجى.

وفى تجربة سريرية أولية في الصين لعقار Actemra على 20 حالة حادة مصابة بفيروس كورونا الجديد COVID-19. تم شفاء 19 مريضا وخروجهم من المستشفى في غضون أسبوعين ، وفقا للجنة الصحة الوطنية الصينية. تمت الموافقة على الدواء الآن للاستخدام في الصين ، ولكن لم تتم الموافقة عليه بعد في الولايات المتحدة.

أدوية الأنفلونزا " Oseltamivir"

قال الأطباء في تايلاند، إنهم حققوا نجاحًا في علاج الحالات الشديدة بمزيج من الأدوية الخاصة بالأنفلونزا، وفيروس نقص المناعة البشري.

تشمل خطة العلاج، مزج الأدوية المضادة لفيروس نقص المناعة البشرية لوبينافير وريتونافير، وهما نوعين من العقاقير المستخدمة في علاج فيروس الايدز، مع عقار أوسيلتاميفير الذى يعالج الأنفلونزا.

أدوية بلازما الدم

كشفت شركة الأدوية اليابانية Takeda Pharmaceutical إنها تعمل على دواء جديد لفيروس التاجي يستخدم بلازما الدم للمرضى الذين تم شفاؤهم، وقد قام الباحثون في أونتاريو بكندا بتكرار الفيروس الذي قد يكون لا يقدر بثمن للاختبار.

أدوية الفيروسات لعلاج سرطان الدم بالقطط

زعمت شركة طبية حيوية مقرها سنغافورة أن الدواء المعروف باسم Retromad1 ، قد أثبت فعاليته في علاج فيروس اللوكيميا السنوري وفيروس التهاب الصفاق المعدي السنوري الى ينتمى لعائلة الفيروسات التاجية.

وتتطلع الشركة الآن لاختبار كيفية تأثير الدواء على الفيروس التاجي الذي يسبب فيروس كورونا الجديد .