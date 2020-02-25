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خالد صلاح
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الصين: نتائج التجارب السريرية لعقار "ريمديسيفير" لعلاج كورونا تظهر 27 أبريل

الثلاثاء، 25 فبراير 2020 01:08 م
الصين: نتائج التجارب السريرية لعقار "ريمديسيفير" لعلاج كورونا تظهر 27 أبريل مصاب بفيروس كورونا
أ ش أ

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أعلنت الصين، اليوم الثلاثاء، أن التجارب السريرية لعقار "ريمديسيفير" المضاد للفيروسات بدأت رسميا فى عدد من المستشفيات فى مدينة "ووهان" بوسط الصين "مركز انتشار الفيروس" لاختبار كفاءته فى مكافحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، موضحة أن نتائج هذه التجارب ستظهر فى 27 أبريل القادم.
 
وقال نائب مدير الإدارة الوطنية الصينية للملكية الفكرية هى زيمين - فى تصريح اليوم - "إنه لم تتم الموافقة على تسويق (ريمديسيفير) فى أى دولة حتى الآن، حيث أنه مازال فى مرحلة التجارب".
 
وكانت الصين قد وافقت أوائل الشهر الجارى على تسجيل التجارب السريرية للدواء المضاد للفيروسات (ريمديسيفير).
 
وكان التلفزيون الصينى الرسمى، أعلن ارتفاع عدد الوفيات نتيجة "فيروس كورونا" إلى 2666 شخصا، وقال التليفزيون الصينى، أن عدد الحالات المؤكد إصابتها بالفيروس وصلت إلى قرابة 77779 حالة.
 
يُذكر أن، فيروس "كورونا" يمكن أن يصيب الحيوانات والبشر، ويسبب مجموعة من الأمراض التى تتراوح بين نزلات البرد الشائعة وأخرى شديدة مثل تلك الناجمة عن المتلازمة التنفسية الحادة (سارس) ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية (ميرس).
 
و من جهتها، قالت لجنة الصحة الوطنية بالصين ، إن قدرة فيروس كورونا على الانتقال تزداد قوة وإن عدد حالات الإصابة بالعدوى قد يواصل الارتفاع، وذلك بعدما أصاب الفيروس أكثر من 77779  حالة فى العالم وأدى لوفاة 2666 شخصا فى الصين.
 
وذكر وزير لجنة الصحة الوطنية ما شياوى، فى إفادة أن فترة حضانة فيروس كورونا الجديد يمكن أن تتراوح بين يوم و14 يوما وأنه يصبح معديا خلال فترة حضانته بعكس متلازمة الالتهاب الرئوى الحاد (سارس) الناجمة عن فيروس كورونا الذى ظهر فى الصين وأودى بحياة قرابة 800 شخص على مستوى العالم فى عامى 2002 و2003.
 

الصين

كورونا

علاج كورونا

فيروس كورونا

مدينه ووهان

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