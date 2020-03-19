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رجائى عطية: ملتزمون بالتعليمات الصحية لمواجهة انتشار كورونا

الخميس، 19 مارس 2020 12:32 م
رجائى عطية: ملتزمون بالتعليمات الصحية لمواجهة انتشار كورونا رجائى عطيه نقيب المحامين
كتب محمد السيد

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قال رجائى عطية نقيب المحامين ، إنه لم يحدد موعد الاجتماع الأول لمجلس النقابة لتشكيل هيئة المكتب ، مضيفا أنه سيتواجد يوميا بمقر النقابة و أنه لا داعى لتأجيل اجتماع المجلس بسبب فيروس كورونا لأنه ليس تجمعأ.

وأضاف رجائى عطية في تصريحات لـ"اليوم السابع" :" ملتزمون بتعليمات وزارة الصحة و رغم الزحام الشديد أمس عقب اعلان النتيجة التزمت بالتعليمات الصحية لا سلام باليد و لا قبلات و لا أحضان".

وكانت اللجنة العامة المشرفة على انتخابات النقابة العامة للمحامين قد أعلنت عن فوز رجائى عطية بمنصب نقيب المحامين و فوز هشام لطفى و على الصغير وأسامة سالمان بعضوية مجلس النقابة عن الإدارات القانونية، ويحيى التونى وأحمد بسيونى ونبيل عبدالسلام ومحب المكاوى وحسين الجمال ومحمد الكسار ومحمد فزاع وعبد المجيد هارون بعضوية المجلس.

 كما أكدت اللجنة فوز كل من، أبو بكر ضوه وسيف النصر وسعيد عبد الخالق ومحمد عبد الوهاب وفاطمة الزهراء وعمر هريدى ومحمد نجيب وماجد حنا وإسماعيل طه ومحمود الداخلى ومجدى سخى وخالد أبو كراع ومحمد عبد العظيم كركاب وعبد الحفيظ الروبى وصلاح سليمان وسيد عبد الغنى وعيسى أبو عيسى بعضوية المجلس.

يذكر أنه كان يتنافس فى الانتخابات على منصب النقيب 18 مرشحًا و95 مرشحًا لعضوية مجلس النقابة عن استئناف القاهرة، و7 عن استئناف الإسكندرية و4 عن استئناف بنى سويف، و8 عن استئناف الإسماعيلية، و10 عن استئناف أسيوط و12 عن استئناف المنصورة و9 عن استئناف قنا و15 عن استئناف طنطا و16 الإدارات القانونية، ليكون إجمالى عدد المرشحين 194 مرشحًا.

 

 


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