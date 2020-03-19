خروج المريضة الـ600 المتعافية من كورونا فى ووهان الصينية

وكالات

نشرت وكالة الأنباء الصينية"شينخوا"، صورا لخروج الحالة رقم 600 المتعافية من فيروس كورونا، من مستشفى رنمين لجامعة ووهان، وحرص العامليين الطبيين على تقديم الورود لها وإلتقاط الصور التذكارية معها لمشاركتها فرحتها بالشفاء.

وقال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، إنه ليس "عنصريا" لكن فيروس كورونا جاء من الصين، وذلك خلال مؤتمر صحفى.

وكان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، أكد أنه عامل فيروس كورونا المستجد بمنتهى الجدية، مؤكدا أنه قام بدور هام منذ البداية بغلق الحدود مع الصين، لعدم تفشى الفيروس القاتل فى الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال ترمب فى تغريدة عبر تويتر: "لقد تعاملت دائمًا مع الفيروس الصيني بجدية كبيرة، وقمت بعمل جيد جدًا منذ البداية، بما في ذلك قرارى المبكر جدًا بإغلاق "الحدود" ضد رغبات الجميع تقريبًا، وتم إنقاذ العديد من الأرواح، رواية وسائل الإعلام المزيفة الجديدة مشينة وخطيرة!.