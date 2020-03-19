خالد أبو بكر يطلق مبادرة تحدى رجال الأعمال للمشاركة فى الخير لمواجهة كورونا

كتب محمد رضا

أطلق الإعلامى خالد أبو بكر، مقدم برنامج "كل يوم" على شاشة "ON E"، مبادرة جديدة يدعو من خلالها رجال الأعمال الوطنيين للمشاركة فى مبادرات الخير للتبرع من أجل الوقوف بجانب الدولة المصرية ومساعدة المواطنين الأكثر احتياجًا، خاصة فى ظل الأزمة التى تمر بها البلاد والعالم كله إثر تفشى فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وكتب خالد أبو بكر، فى تغريده عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعىى تويتر، "هانسمع امتى من رجال الأعمال.. تحدى رجال الأعمال"، ليوجه بذلك دعوته لرجال الأعمال للمشاركة فى هذه المبادرة إسهامًا منهم فى دعم الدولة خلال هذا الظرف الصعب، وذلك انطلاقًا من دورهم المجتمعى والخيرى فى تقديم المساندة والدعم للمجتمع المصرى فى مواجهة الأزمات.





وتأتى دعوة خالد أبو بكر، لرجال الأعمال للمشاركة فى هذا التحدى، توازيًا مع المنافسة الشديدة بين عدد كبير من الفنانين والشخصيات العامة المشاركة فى تحدى الخير، الذى يعلن من خلاله مشاهير المجتمع التكفل بنفقات الأسر الأكثر احتياجًا فى ظل الأضرار الاجتماعية والاقتصادية التى تتحملها الدولة والأسر المصرية خلال أزمة فيروس كورونا.

ويشار إلى أنه من ضمن المشاركين فى تحدى الخير، الفنان أحمد فهمى، الذى كان قد أعلن قبوله تحدى محمود حسن تريزيجيه، نجم المنتخب الوطنى المحترف فى صفوف أستون فيلا الإنجليزى، فى إطار الدعوة التى أطلقها سعد سمير، لاعب النادى الأهلى، بخصوص التكفل برعاية عدد من الأسر المتضررة من فيروس كورونا والسيول، قائلاً: "قبلت التحدى تريزيجيه.. قررت اتولى 50 آسرة نظرا للظروف الحالية".

كما أعلن النائب عبد الرحيم على عضو مجلس النواب عن دائرة الدقى والعجوزة، تكفله بـ200 أسرة، بواقع 100 أسرة من أهالى الدائرة، و100 أسرة من مسقط رأسه بقرية الإسماعيلية محافظة المنيا، لمدة شهر يبدأ من السبت 21 مارس.