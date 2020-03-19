اليوم السابع
Ads
الخميس، 19 مارس 2020 10:39 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

حبس عاطل لاتهامه بسرقة طبيب بالإكراه فى منطقة الوايلى

الخميس، 19 مارس 2020 09:16 ص
حبس عاطل لاتهامه بسرقة طبيب بالإكراه فى منطقة الوايلى كلبش - أرشيفية
كتب سليم على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قررت نيابة الوايلى الجزئية حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بسرقة هاتف محمول من طبيب كرهاً عنه بدائرة القسم، كما أمرت النيابة بسرعة التحريات حول المتهم للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات.

البداية كانت أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة الوايلى، لتفقد الحالة الأمنية بميدان العباسية دائرة القسم، تناهى لسمعهم صوتاستغاثة أحد الأشخاص، وباستبيان الأمر تم التقابل مع طبيب بشرى مقيم بدائرة قسم شرطة الساحل، والذى قرر بأنه حال سيره بدائرة القسم بالسيارة ملكه فوجئ بقيام أحد الأشخاص (أدلى بأوصافه التقريبية) بإلقاء نفسه أمام السيارة وافتعل إصابته فقام باصطحابه إلى أقرب مستشفى لعلاجه، وفور وصوله لشارع القبة الفداوية دائرة القسم قام بتهديده بسلاح أبيض عبارة عن (سكين) واستولى على هاتفه المحمول كرهاً عنه ولاذ بالفرار .

وبتكثيف التحريات وتتبع خط سير هروب المتهم، ومن خلال فحص كاميرات المراقبة بالمنطقة محل الواقعة أمكن ضبطه، وتبين أنه (عاطل - مقيم بدائرة القسم - سبق اتهامه فى قضية سلاح) وبحوزته الهاتف المحمول المستولى عليه ، والسلاح الأبيض المستخدم فى إرتكاب الواقعة، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة، وتعرف المجنى عليه على المتهم والهاتف وإتهمه لسرقته بالإكراه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .

ويعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهى عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات، والحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.


امن القاهرة

جريمة سرقة

الوايلى

اخبار الحوادث

اخبار عاجلة

سرقة بالاكراه

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
محافظ أسوان يوجه بإخضاع "شيف" باخرة لفحص كورونا بعد إجباره على الاستقالة

محافظ أسوان يوجه بإخضاع "شيف" باخرة لفحص كورونا بعد إجباره على الاستقالة

ترامب: وقعت قانون مكافحة كورونا استعدادا لأسوأ السيناريوهات فى المستقبل

ترامب: وقعت قانون مكافحة كورونا استعدادا لأسوأ السيناريوهات فى المستقبل

السكة الحديد: نقلل التكدسات بالدفع بقطارات إضافية وزيادة مداخل المحطات

السكة الحديد: نقلل التكدسات بالدفع بقطارات إضافية وزيادة مداخل المحطات

بدء إجراءات العزل الصحى للعاملين بالسياحة بالأقصر والبحر الأحمر وجنوب سيناء

بدء إجراءات العزل الصحى للعاملين بالسياحة بالأقصر والبحر الأحمر وجنوب سيناء

"التموين" تعلن إمداد المجمعات الاستهلاكية بكميات كبيرة من السلع

"التموين" تعلن إمداد المجمعات الاستهلاكية بكميات كبيرة من السلع

"الداخلية" تجرى اليوم قرعة الحج بأسوان والدقهلية وبورسعيد وكفر الشيخ والمنيا

"الداخلية" تجرى اليوم قرعة الحج بأسوان والدقهلية وبورسعيد وكفر الشيخ والمنيا

التعليم: إغلاق مراكز الدروس الخصوصية والحضانات وإجراءات صارمة لمواجهتها

التعليم: إغلاق مراكز الدروس الخصوصية والحضانات وإجراءات صارمة لمواجهتها

دراسة: 6 حالات عليها عزل نفسها 12 أسبوعًا لتجنب الإصابة بكورونا

دراسة: 6 حالات عليها عزل نفسها 12 أسبوعًا لتجنب الإصابة بكورونا

بأمر القانون.. لجنة لحصر المشروعات المنفذة بهيئة المحطات المائية

بأمر القانون.. لجنة لحصر المشروعات المنفذة بهيئة المحطات المائية

"ا​لأوقاف" تطالب الدعاة باختصار الصلاة لأقل وقت ممكن

"ا​لأوقاف" تطالب الدعاة باختصار الصلاة لأقل وقت ممكن

تداول فيديو لتعقيم منزل العامل الهندى المصاب بـ"كورونا" بمصنع فى بورسعيد

تداول فيديو لتعقيم منزل العامل الهندى المصاب بـ"كورونا" بمصنع فى بورسعيد

طعون مؤجل نظرها أمام النقض.. أبرزها "فض رابعة وأحداث العدوة"

طعون مؤجل نظرها أمام النقض.. أبرزها "فض رابعة وأحداث العدوة"

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة