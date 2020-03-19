اليوم السابع
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تعقيم منشآت ومراكز الشباب ومديريات جنوب سيناء ضد "كورونا".. صور

الخميس، 19 مارس 2020 11:03 ص
تعقيم منشآت ومراكز الشباب ومديريات جنوب سيناء ضد "كورونا".. صور تطهير منشآت جنوب سيناء
جنوب سيناء – فايزة مرسال

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عقمت فرق مكافحة العدوى والفيروسات التابعة لمديرية الصحة بجنوب سيناء، اليوم الخميس، جميع المنشآت ومراكز الشباب بالمحافظة، وذلك تحت إشراف محمد فتحى وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة ديوان مديرية الشباب والرياضة.

ويأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي وتعليمات الدكتور مصطفى مدبرولى رئيس مجلس الوزراء واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء.

وقال محمد فتحى وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة إنع تم اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية والوقائية لمجابهة فيروس كورونا المستجد بديوان المديرية وكافة الإدارات ومراكز الشباب التابعة للمحافظة وتكثيف التوعية لكيفية التعامل مع تلك المستجدات.

وقام محمد فتحى وكيل الوزارة واحمد عبد العزيز وكيل مديرية الشباب بالأشراف على أعمال التطهير لكافة مكاتب المديرية يرافقهم فريق الامن الإداري بالمرية برئاسة مجدى الصعيدى إلى جانب انطلاق اعمال التعقيم بعدد من مراكز الشباب والإدارات الشبابية بمدن المحافظة للوقاية من فيروس كورونا المستجد

وقد بحث اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء الية تنفيذ قرارات مجابهة فيروس كورونا الجديد " كوفيد 19 واتخاذ ما يلزم من اجراءات احترازية تضمن سلامة ارواح المواطنين من الاصابة بفيروس كورونا حيث تم مناقشة كيفية التعامل مع العمالة بالمنشآت السياحية " الفنادق والمزارات والبازرات، ومتابعتهم بالإضافة لاتخاذ الاجراءات اللازمة لتطهير كافة المنشآت السياحية وغير السياحية" الفنادق، المزارات، البازرات، المطارات، ودور العبادة والمرافق الحكومية وغير الحكومية بالمحافظة" وعدم استقبال رحلات سياحة داخليه بالإضافة لوقف تقديم الشيشة بجميع المقاهي والاماكن العامة

 

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مديرية الشباب والرياضة

تطهير ديوان المديرية

فيروس كورونا

مكاتب

مراكز شباب

وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة

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