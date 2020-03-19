تطهير وتعقيم المساجد والزوايا بالشرقية للوقاية من "كورونا".. صور

الشرقية - إيمان مهنى

أكد الشيخ زكريا الخطيب، وكيل وزارة الأوقاف بالشرقية، أنه تمت حملة تطهير وتعقيم واسعة لمبني ديوان المديرية والإدارات التابعة له، وكذا تطهير المساجد الكبيرة بعد كل صلاة والمساجد الأهلية والزوايا الصغيرة يتم رشها وتعقيمها بصفة دورية للحد من انتشار فيروس كورونا بين المصلين، حيث تشهد المساجد تجمعات عند أداء الصلوات بالإضافة إلى نشر الملصقات الإرشادية الواردة من وزارة الصحة لتوعية المصلين من فيروس كورونا وأعراضه وكيفية الوقاية من الإصابة بالعدوى.

وبدوره، الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، أهمية الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، مؤكداً ، بتكثيف العمل واستمرار أعمال التطهير والتعقيم بالمدارس والمعاهد والمنشآت الحكومية والمديريات الخدمية ودور العبادة والتنسيق مع مديريتي الطب البيطري والتموين لتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمحال التجارية وأماكن بيع المنظفات والمطهرات لإحكام الرقابة والسيطرة وعدم استغلال المواطنين .

وفى هذا الإطار، قامت منطقة الشرقية الأزهرية، بحملة تعقيم وتطهير واسعة للمنشآت التعليمية والمعاهد الأزهرية التابعة لها لمواجهة فيروس كورونا المستجد، شملت أعمال تطهير وتعقيم جميع اسطح المنشآت والطرقات والممرات والحمامات والفصول الدراسية، بالإضافة إلى عمل حملات توعية لنشر الإجراءات الوقائية من الأمراض المعدية ونشر الملصقات الإرشادية الواردة من وزارة الصحة للتوعية من فيروس كورونا، حيث شملت حملة التطهير والتعقيم مبني منطقة الشرقية الازهرية والإدارات الازهرية التابعة لها والمعاهد الازهرية على مستوى المحافظة خلال فترة تعليق الدراسة من أجل الحد من انتشار فيروس كورونا، وذلك ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية التى وضعتها الدولة، للحفاظ علي صحة وسلامة الطلاب.

كما قامت مديرية القوى العاملة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للوقاية من فيروس كورونا المستجد والفيروسات الأخرى وإجراء أعمال التطهير لجميع الأسطح (مكاتب – كراسي – أرضيات) بمقر الديوان العام للمديرية والإدارات وعمل رسائل توعية تثقيفية للعاملين بالمديرية عن الإجراءات الاحترازية التى يجب مراعاتها للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد علي صحة وسلامة العاملين وجمهور المترددين متلقي الخدمة.

نفذ رؤساء المدن والمراكز بالشرقية، بالتنسيق مع إدارتى شئون البيئة والإشغالات برئاسة المركز وقوات الشرطة، بشن حملات مكثفة على السناتر وأماكن الدروس الخصوصية والحضانات بجميع أنحاء المحافظة، فتم تشميع 211 حضانة ومراكز وسنتر الدروس الخصوصية وإخطار المدرسين بتطبيق التعليمات وعدم مخالفتها، كما 5 أسواق بمركز الزقازيق .



تطهير وتعقيم المساجد والزوايا بالشرقية للوقاية من كورونا



تطهير وتعقيم المساجد والزوايا بالشرقية للوقاية من كورونا



تطهير وتعقيم المساجد والزوايا بالشرقية للوقاية من كورونا