تطهير فنادق وكنائس ومساجد الغردقة وديوان ومديرية أمن البحر الأحمر.. صور

البحر الأحمر - عماد عرفة

قالت مديرية الشئون الصحية بالبحر الأحمر، إنه تنفيذًا لتعليمات اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، بشن حملات تطهير وتعقيم لجميع المنشآت السياحية، والحكومية بالبحر الأحمر، ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا (covid-19)، تم تطهير 30 منتجعا سياحيا بمدينة الغردقة و18 منتجعا بمنطقة الجونة شمال الغردقة، كما أكدت المديرية فى بيان لها أن تم تطهير دواوين المصالح الحكومية والمنشآت الأمنية بالغردقة.

وتابع البيان أنه تم تدريب العاملين بشركة النظافة بالغردقة وعدد من المتطوعين من الشركات الخاصة المرخصة على أعمال التعقيم والتطهير، مع توفير كافة الأدوات والمستلزمات اللازمة لعمليات التطهير والتعقيم، حيث قامت فرق مكافحة الأمراض المتوطنة برئاسة الدكتورة نصره سعد، وفرق المتوطنة بالإدارات الصحية بالغردقة وسفاجا للقيام بأعمال الرش والتعقيم والتطهير.

كما أكد بيان مديرية الشئون الصحية بالبحر الحمر أن الفرق رشت وطهرت وعقمت مبنى مستشفى الحميات بالغردقة ومستشفى الغردقة العام وديوان المحافظة ومديرية الأمن ومقر النيابات والوحدة المحلية وبعض من المنشآت واحدى سلاسل المنتجعات السياحية بالغردقة ومصلحة الطب الشرعى والسكن الخاص بهم والحملة الميكانيكية بالديوان العام بالمحافظة وقصر الثقافة وديوان مديرية الصحة ومبنى مستشفى الجونة، وفى سفاجا تم رش وتطهير وتعقيم مبنى الشهر العقارى والتوثيق و مبنى المحكمة .

من جانبه اكد الدكتور تامر مرعى وكيل وزارة الصحة بالبحر الاحمر، ان إجراءات التعقيم تتم بشكل دورى وبصورة مستمرة،وأن يتم نشر سبل الوقاية من الفيروس من خلال الملصقات التوعوية فى كافة أرجاء المدينة وغيرها من المدن مع تكثيف الرسائل التوعوية عن طريق فرق التثقيف الصحى والرائدات الريفيات وذلك بما يضمن سلامة وصحة مواطنى المحافظة.

وتابع أنه تم وضع خطة محددة للقيام بتطهير وتعقيم كافة المنشآت السياحية والمصالح الحكومية ودور العبادة والأماكن الحيوية وان عملية التعقيم ستتم بصورة مستمرة فى كافة مدن المحافظة .

فيما اكد الدكتور فتحى سلمي، مدير عام الطب البيطرى بالبحر الاحمر، ان تنفيذا لتعليمات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى واللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر قامت لجان رش وتطهير للمساجد مسجد الميناء الكبير والكنائس الانبا شنوده ديرمارمينا مارمرقس والانبابولا والانبا انطونيس والنيابة الاداريه وهيه الابنيه التعليمية وسوق الدهار والرياشات وشركه المياه والصرف الصحى وبالتنسيق مع مديريه الصحة.



