بلجيكا: تسجيل 243 إصابة جديدة بكورونا

وكالات

أعلن المركز الوطنى لإدارة الأزمات في بلجيكا، الأربعاء، أنه تم تسجيل 243 حالة جديدة بمرض كورونا (كوفيد 19) في مختلف أنحاء البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأوضح المركز أن الإصابات الجديدة ترفع العدد الإجمالي إلى 1486 إصابة منذ بداية انتشار الوباء.

ووفقا لوكالة الانباء الأردنية، عن المركز أن "هناك 496 حالة يتم علاجها فى المشافى بينما يتواجد 100 منهم في العناية المركزة"، كما أكد ارتفاع حالات الوفاة إلى 14 حالة أي بواقع 4 حالات جديدة خلال 24 ساعة.

وقالت وزارة الصحة البلجيكية التي تصدر أيضاً تقريراً يومياً مفصلاً حول تطور حالة الفيروس أن أحد المتوفين يبلغ من العمر 59 عاماً.

أما حالات الشفاء فقد تزايدت هي الأخرى إذ غادر 31 مريضاً المشافى أى بزيادة قدرها 21 شخصاً عما تم تسجيله