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باكستان تغلق الحدود مع الهند 14 يوما كإجراء احترازى لمنع تفشى كورونا

الخميس، 19 مارس 2020 12:33 م
باكستان تغلق الحدود مع الهند 14 يوما كإجراء احترازى لمنع تفشى كورونا فحص فيروس كورونا - أرشيفية
كتب سمير حسنى

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أعلنت باكستان اليوم الخميس، إغلاق الحدود مع الهند لمدة 14 يومًا كإجراء احترازي لمنع تفشي فيروس كورونا، جاء ذلك بحسب ما نقلته بعض المصادر الإعلامية، فى غضون ذلك أعلنت باكستان ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا الجديد إلى 237 حالة، وذكرت قناة "جيو نيوز" الباكستانية أمس الأربعاء أن هذا يأتي بعدما تم تسجيل حالات جديدة في أقاليم: السند" و"البنجاب" و"خيبر بختونخوا".

 

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

 

وكانت قد قررت السلطات الباكستانية فى 13 مارس الجارى إغلاق الحدود مع إيران وأفغانستان والسماح لثلاثة مطارات فقط فى كراتشى وإسلام آباد ولاهور بإجراء رحلات جوية دولية بأعداد محدودة ويُسمح للمطارات الأخرى فى البلاد بإجراء رحلات طيران داخلية. وتم إغلاق كل المؤسسات التعليمية حتى 5 أبريل المقبل وإلغاء الاحتفالات باليوم الوطنى فى باكستان 23 مارس الجاري، حسبما ذكرت الصحيفة.

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فيروس كورونا

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