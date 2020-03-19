اليوم السابع
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خالد صلاح
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المبعوث الأمريكى لأفغانستان يحذر: فيروس كورونا يفرض تهديدا مهلكا فى البلاد

الخميس، 19 مارس 2020 09:39 ص
المبعوث الأمريكى لأفغانستان يحذر: فيروس كورونا يفرض تهديدا مهلكا فى البلاد المبعوث الأمريكى للسلام في أفغانستان
أ ش أ

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حذر المبعوث الأمريكى للسلام في أفغانستان زلماى خليل زاد، من أن وباء فيروس كورونا ، يفرض تهديدا مهلكا في البلاد، لا سيما وسط الأزمة السياسية الناشبة في أفغانستان.
 
وقال خليل زاد - في تغريدة له وفقا لوكالة أنباء خاما برس الأفغانية اليوم الخميس - إن "هذه الأزمة تقوض الأمن، إن فيروس كورونا يفرض تهديدا مهلكا ويتطلب أن يولي الأفغان الأولوية لبلادهم وشعبهم. إنها مسألة حياة أو موت".
 
وأضاف "لقد حان الوقت للأفغان كي يتوصلوا إلى تفاهم ويقوموا بتنحية خلافاتهم جانبا من أجل تسوية الأزمة السياسية الناجمة عن الانتخابات والتنصيب المزدوج، وأن الفيروس يجعل مسألة إطلاق سراح السجناء أمرا عاجلا، إن الوقت هو الأساس. إننا ملتزمون بالقيام بدورنا عقب المشاورات مع كل الأطراف المعنية إن الولايات المتحدة تتفهم ذلك".
 
وتابع "الولايات المتحد ترغب في رؤية تنفيذ إطلاق سراح السجناء في أسرع وقت ممكن بما يتماشى مع الاتفاق المبرم بين أمريكا وطالبان، إذ لم يتم إطلاق سراح أي سجناء حتى اليوم على الرغم من أن الطرفين قالا إنهما ملتزمان بتنفيذ ذلك".
 
يذكر أن واشنطن وطالبان وقعا اتفاق سلام الشهر الماضي بعد مفاوضات استمرت 18 شهرا، والتي تهدف إلى إيجاد حل سياسي لإنهاء الصراع في أفغانستان.
من ناحية أخرى، تسود مخاوف من أن يؤدي العنف المستمر في أجزاء معينة من البلاد إلى تعطيل عملية السلام حيث يواصل مسلحو طالبان هجماتهم بشكل متقطع في أجزاء نائية من أفغانستان.
 

أفغانستان

أمريكا

كورونا

المبعوث الأمريكى

زلماى خليل زاد

طالبان

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