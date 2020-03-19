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القوات المسلحة تعقم وتطهر مجلسي الوزراء والنواب للوقاية من فيروس كورونا

الخميس، 19 مارس 2020 01:51 م
القوات المسلحة تعقم وتطهر مجلسي الوزراء والنواب للوقاية من فيروس كورونا القوات المسلحة تعقم وتطهر مجلسي الوزراء والنواب
كتب زكى القاضى

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قامت القيادة العامة للقوات المسلحة بمواصلة خطتها لإتباع الإجراءات الوقائية لعدد من المنشآت الحكومية والمرافق الحيوية بالدولة من خلال تكليف إداراتها التخصصية بدفع عربات التعقيم المتحركة والتطهير الثقيلة وأطقم التطهير المحمولة لإجراء التعقيم والتطهير اللازم لمقرات مجلس النواب ومجلس الوزراء، وما يتضمنوه من منشآت وقاعات للمؤتمرات، وانعقاد الجلسات بما يحقق ضمان سلامة وحماية أعضاء البرلمان المصرى والسادة الوزراء والعاملين من احتمالات الإصابة بأى عدوى لفيروس كورونا.

وقدم المستشار محمود فوزى الأمين العام لمجلس النواب الشكر والتقدير للقوات المسلحة لما تقوم به من مجهودات مضنية لمواجهة كافة الأزمات والكوارث التى تهدد الوطن ، مشيراً إلى أن الشعب المصرى يقدر ما يقوم به رجال القوات المسلحة البواسل خلال الآونة الأخيرة على كافة الأصعدة للحفاظ على أمن الشعب المصرى وسلامة أراضيه.

وأكد أن القوات المسلحة كعادتها دائماً تقوم بإتخاذ كافة الإجراءات الإستباقية والتدابير الوقائية والإحترازية السريعة لمجابهة كافة التهديدات , كما أشاد بالروح المعنوية العالية التى لمسها من كافة العناصر المنفذة للإجراءات الوقائية ، فضلاً عن الإسلوب الإحترافى الذى إستخدمته الأطقم المتخصصة فى أعمال التطهير.

يأتى ذلك استمراراً لجهود القوات المسلحة المتواصلة فى مساندة أجهزة الدولة المختلفة لتنفيذ الحملة الوقائية الموسعة  لمجابهة فيروس " كورونا " المستجد لضمان تحقيق وقاية الشعب المصرى من أى خطر محتمل.

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كورونا

القوات المسلحة

تطهير وتعقيم

الجيش المصرى

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