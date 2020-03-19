اليوم السابع
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الصحة اليونانية: تسجيل 464 حالة إصابة و6 وفيات بفيروس كورونا

الخميس، 19 مارس 2020 08:38 م
الصحة اليونانية: تسجيل 464 حالة إصابة و6 وفيات بفيروس كورونا اجراءات مكافحة فيروس كورونا
أثينا أ ش أ

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أعلنت وزارة الصحة اليونانية، تسجيل 464 حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا المستجد.

وأشارت الصحة اليونانية، فى بيان لها أوردته قناة " سكاى نيوز"، اليوم الخميس،إلى وفاة 6 أشخاص جراء فيروس كورونا المستجد.

أفادت وزارة الصحة اليونانية، فى خبر عاجل،  بأن اليونان تحد من التحركات دخل مخيمات اللاجئين لمنع انتشار كورونا.

 

وفى سياق آخر أفادت قناة سكاى نيوز، فى نبأ عاجل لها، بأنه ارتفعت الإصابات بفيروس كورونا فى اليونان إلى 387 حالة، وكانت اليونان قالت إن الوافدين من خارج البلاد سيوضعون فى حجر صحى لمدة أسبوعين، بينما سيتم إغلاق متاجر البيع بالتجزئة اعتبارًا من غدٍ الأربعاء. وقال متحدث حكومى إن المتاجر الكبرى والصيدليات وخدمات توصيل الطعام مستثناة من هذه الإجراءات.

 

وكانت قد دعت الرئيسة اليونانية كاترينا ساكيلاروبولو، أمس الاثنين، المواطنين إلى الالتزام بإجراءات الوقاية المتخذة لمكافحة تفشى فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19"، مضيفة: "إننا سننجح بالانضباط والتعقل والترابط والتفاؤل"، وقالت ساكيلاروبولو التى اختارت التواصل مع المواطنين اليونانين عبر موقع تواصل الاجتماعى "فيس بوك" وفقا لما ذكرته صحيفة (كاثمريني) اليونانية عبر موقعها الإلكتروني: "إن الطريق الوحيد لحماية من نحب وأبناء وطننا هو البقاء بعيدا عنهم، نتبع بأمانة التعليمات بشكل جماعى وكذلك بشكل فردى وكذلك توجيهات العلماء والسلطات، مؤكدة أنها تتبع تلك التعليمات".

 


الصحة اليونانية

أخبار اليونان

تسجيل 464 حالة إصابة

فيروس كورونا

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