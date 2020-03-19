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السيسى يعرب لـ"ميركل" عن تضامن مصر حكومة وشعبا مع ألمانيا في أزمة كورونا

الخميس، 19 مارس 2020 05:14 م
السيسى يعرب لـ"ميركل" عن تضامن مصر حكومة وشعبا مع ألمانيا في أزمة كورونا الرئيس عبد الفتاح السيسي والمستشارة الإلمانية انجيلا ميركل
كتب محمد الجالى

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تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم اتصالاً هاتفياً من المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل".
 
وقال السفير بسام راضى، المتحدث اارسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس أكد تضامن مصر حكومةً وشعباً مع حكومة وشعب ألمانيا الصديق إزاء أزمة فيروس كورونا المستجد، معرباً عن التطلع لتبادل الخبرات والتنسيق بين جهات تقديم الرعاية الصحية بالبلدين في إطار الجهود الدولية لاحتواء انتشار الفيروس.
 
من جانبها، أعربت المستشارة ميركل عن تقديرها للموقف المصري الداعم لألمانيا في هذه الظروف، مما يعكس قوة العلاقات الثنائية بين الجانبين، مشيرةً إلى أهمية تعزيز التعاون المشترك بين السلطات المختصة في البلدين في إطار الجهود الدولية لمكافحة فيروس كورونا المستجد.
 
وأوضح المتحدث الرسمي أن الاتصال شهد مناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بأطر التعاون الثنائي بين البلدين، فضلاً عن تبادل الرؤي ووجهات النظر حيال بعض الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك وفي مقدمتها متابعة تطورات القضية الليبية علي ضوء نتائج مؤتمر برلين.
 
كما تم التباحث حول آخر تطورات ملف سد النهضة في اطار ما توصلت إليه المفاوضات في واشنطن من اتفاق وقعت عليه مصر بالأحرف الأولى.
 
 

السيسي

ميركل

المانيا

كورونا

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