الحكومة تضبط متجرا غير مرخص يبيع كمامات وقفازات مجهولة المصدر

كتبت هند مختار

أعلن هانى يونس، المستشار الإعلامى لمجلس الوزراء، أن الحكومة رصدت عددا من المخالفين الذين تاجروا واستغلوا الأزمة الحالية لفيروس كورونا.

وأوضح أن منظومة الشكاوى الحكومية بمجلس الوزراء رصدت شكاوى الناس وتحركت مع الجهات المعنية وقامت منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء بالتنسيق مع وزارة الداخلية وتوجهت قوة من مباحث التموين للمكان وتم اتخاذ اللازم.

ولفت إلى أن مباحث التموين توجهت للمكان وتبين أن المكان يعمل بدون ترخيص وتحرر محضر مزاولة مهنة بدون ترخيص وتبين وجود كمامات وقفازات ومنتجات أخرى مجهولة المصدر وتحرر عن ذلك محضر وتم تحويل المحاضر الي نيابة السيدة زينب.



