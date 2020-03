اشتباكات بين الشرطة ومواطنين ببريطانيا.. والمتاجر تدعو الجيش للمساعدة

نشبت أعمال شغب وفوضى على مدار الساعات الماضية فى العاصمة البريطانية لندن، بسبب حالة الفزع التى انتابت المواطنين إثر تفشى فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" فى المملكة المتحدة، حيث سارع المواطنين على التزاحم أمام أبواب السوبر ماركت الكبرى فى المدينة لتخزين السلع الغذائية الأساسية.

ونتيجة لحالة التزاحم أمام محلات السوبر ماركت نشبت اشتباكات عنيفة بين المواطنين، والتى نتج عنها انتشار رجال الشرطة فى محاولة للسيطرة على الأوضاع، خاصة بعد حدوث اعتداءات على الممتلكات العامة وتحطيم أتوبيسات النقل العام وتحطيم واجهات المحلات وسرقة منتجاتها، وفى المقابل اضطر رجال الأمن لاستخدام الهراوات تجاه البعض فى محاولة منهم لإعادة حالة الأمن والاستقرار للعاصمة البريطانية.

وتظهر لقطات الفيديو المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعى، الناس وهم يصرخون ويتشاجرون أمام محلات السوبر ماركت، وبحسب ما نقلته صحيفة "اكسبريس" البريطانية، فإن اللقطات المصورة، أظهرت امرأة وهى تأخذ الأغراض - التى يبدو أنها طعام معلب - من على الرف وتلقيها على المتسوقين الآخرين، وذلك فى ظل فوضى عارمة اجتاحت المدينة.

Riots in London & you fuckers deserve it.#covid19UK #nffc sorry London and #BorisOut is a nob 😂.#COVID19 #FightCOVID19 there’s only one true way to fight a plague well 2 one is say #AlMuntaqim ( Al Muntaqim ) only if your #muslim #islamabad pic.twitter.com/Uk2Vqwq4RP