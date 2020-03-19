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إيطاليا: مدة الحرب ضد فيروس كورونا ستطول أكثر مما كان متوقعا

الخميس، 19 مارس 2020 10:33 ص
إيطاليا: مدة الحرب ضد فيروس كورونا ستطول أكثر مما كان متوقعا كورونا
كتب سمير حسنى

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توقعت السلطات الايطالية اليوم الخميس، أن تطول مدة الحرب ضد فيروس كورونا أكثر من المتوقع، جاء ذلك بحسب "العربية"، وكانت إيطاليا قد سجلت رقما قياسيا فى عدد الوفيات بفيروس كورونا في يوم واحد بـ 475 شخصا.

وتشهد إيطاليا حالة من الاستنفار لدى الجهات الصحية، بعد تفشي فيروس كورونا في العديد من المدن وسقوط الكثير من الوفيات والإصابات، وبدأت عمليات التعقيم تجوب كل الأحياء والأماكن التي تشهد تكدسات في إيطاليا، وعرضت شبكة ABC News الأمريكية مشاهد من انتشار الفرق الطبية في مناطق متعددة وتقوم بتطهير الشوارع والمقاعد التى يجلس عليها المواطنين للحد من نقل العدوى في الأماكن المزدحمة، بينما خلت الشوارع من المارة.

وبسبب الوضع فى إيطاليا، قررت الحكومة الصينية إرسال فريقا من 12 خبيرا طبيا من مقاطعة تشجيانج مع تسعة أطنان من المواد الطبية إلى إيطاليا للمساعدة فى مكافحة فيروس كورونا الجديد فى شبه جزيرة ابينين. وأرسلت تشجيانج حتى الآن إجمالي 35.4 طن من الإمدادات الطبية والأدوية شائعة الاستخدام إلى إيطاليا .

وحسب وكالة أنباء الصين، أرسلت الحكومة الصينية أيضا شحنة من الإمدادات الطبية إلى فرنسا لمساعدتها فى مكافحة الانتشار السريع لمرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19. وتضم المساعدات الطبية أقنعة وسترات واقية وقفازات طبية كما طلب الجانب الفرنسي.

ودعت الصين فرنسا للمشاركة فى مؤتمر عبر الفيديو بين الصين والدول الأوروبية لعرض الخطط الصينية للوقاية والسيطرة والتشخيص والعلاج بهدف مشاركة الخبرات وتنفيذ تبادلات مع المجتمع الدولى، من بينه فرنسا.

 

 


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كورونا ايطاليا

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