وزير الصحة الكويتى يصدر قرارا بحظر الأفراح فى الأماكن العامة والخاصة

كتب سمير حسنى

أصدر وزير الصحة الكويتى الدكتور باسل الصباح، قرارا بحظر الأفراح في الأماكن العامة والخاصة، بحسب ما ذكرته شبكة سكاى نيوز الإخبارية اليوم الأربعاء.

فى غضون ذلك دعا الوكيل المساعد لشؤون الإقامة بوزارة الداخلية الكويتية اللواء طلال معرفى اليوم الأربعاء، إلى عدم تشغيل العمالة المنزلية التى تعمل بنظام الساعات؛ وذلك لمخالفتها القوانين، إضافة إلى المخاطر المحتملة من نقل فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) فى حال تشغيل تلك العمالة التى تغيبت عن أصحاب العمل أو العمالة السائبة.

وحذر معرفي - في بيان صحفي للإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية الكويتية - الجميع من مصاحبة أو مخالطة تلك الفئة من العمالة المخالفة، ما يعرضهم للمشاكل الصحية وينقل لهم فيروس كورونا وأيضا لأسرهم وأطفالهم، لاحتمال اختلاط تلك العمالة بأشخاص مصابين بالفيروس، إضافة إلى مخالفتهم القوانين أو أنهم مطلوبون أمنيا.

وطالب الجميع بضرورة التعاون مع رجال الأمن والالتزام بالقوانين، وسرعة المساعدة في الإبلاغ عن هذة الفئة من العمالة، حفاظا على المصلحة العامة للكويت.