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نقابة المرشدين السياحيين تقرر شطب عضوين وإنذار 2 آخرين بعد التحقيق 6 أشهر

الأربعاء، 18 مارس 2020 09:57 م
نقابة المرشدين السياحيين تقرر شطب عضوين وإنذار 2 آخرين بعد التحقيق 6 أشهر حسن النحلة النقيب العام للمرشدين السياحيين
كتبت آية دعبس

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قال حسن النحلة، النقيب العام للمرشدين السياحيين، إن مجلس تأديب المرشدين السياحيين، قرر خلال اجتماعه، اليوم، الأربعاء، شطب كلا من: وليد البطوطى، وطارق فاروق ابراهيم سرحان، عما هو ثابت فى حقهما ومنسوب إليهما، دون مساس بالمعاش المستحق لهما، وإنذار كلا من: مازن ماهر سامى، وإسلام فارس عبد الله عما هو منسوب إليهما.
 
وأوضح مجلس تأديب المرشدين السياحيين، فى بيان، أن القرارات بشأن الوقائع التى ارتكبوها، والمتمثلة في وقائع السب والقذف والتشهير ضد جموع المرشدين السياحيين كافة، وأعضاء المجلس نقيباً وأعضاء، والمؤثمة قانوناً وفق نص المواد 171,302,306 من قانون العقوبات والمواد 15,81,84 من قانون المرشدين السياحيين 121 لسنه 1983، مضيفة: وعليه تم اجراء التحقيقات معهم من قبل الشئون القانونية بالنقابة علي مدار الستة اشهر الماضية والتي اسفرت عن اقرارهم بارتكاب تلك الافعال المؤثمة قانونياً.
 
وأضاف المجلس: وعليه ارتأى المجلس احالتهم الي التأديب لمجازاتهم عن هذه الوقائع وتداول نظر تلك الدعاوي بالجلسات، مُثل فيها وكيل عن بعضهم ومثل بعضهم بشخصة دون احدهم وقدموا ما لديهم من اوجه دفاع ومذكرات انتهى علي أثرها حجز القضايا للحكم فيها ليصدر فيها الأحكام السابق ذكرها، بعد تكرار تلك الوقائع منهم، مشيرة إلى أنها ليست السابقة الاولي وانما هي الواقعة الثانية لبعضهم.
 
ويرأس اللجنة، المستشار مصطفي عاصم، وتضم فى عضويتها كل من: ياسر محمود ماهر عبد الوهاب، وكيل النقابة العامة، ناصر سعيد خميس محمود، سكرتير عام النقابة، هدي حنفي السيد راضي، عضو مجلس النقابة، مايكل يحيي صبحي رفيله، عضو مجلس النقابة العامة للمرشدين السياحيين.
 
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المرشدين السياحيين

نقيب المرشدين السياحيين

شطب مرشدين سياحيين

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