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نادى القضاة يطلق مبادرة لإنشاء صندوق أهل مصر لكفالة الأسر المضارة من كورونا

الأربعاء، 18 مارس 2020 09:52 م
نادى القضاة يطلق مبادرة لإنشاء صندوق أهل مصر لكفالة الأسر المضارة من كورونا نادى القضاة - أرشيفية
كتبت هدى أبو بكر

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أطلق مجلس إدارة نادي قضاة مصر برئاسة المستشار محمد عبد المحسن، مبادرة لإنشاء صندوق أهل مصر لكفالة الأسر المضارة من أزمة فيروس كورونا.

وصرح المستشار رضا محمود السيد، المتحدث الرسمي باسم نادي القضاة أن هذه المبادرة تأتى في ظل الأزمة التى تمر بها مصر والعالم أجمع، وفي سبيل تعزيز روح العطاء والشعور بالمسؤولية تجاه من يعانون.

وأضاف المتحدث الرسمي باسم نادي القضاة، أن الجميع يشهد أن الاقتصاد المصرى فى مراحل تقدم ونمو، مما يستوجب تكاملاً وتعاوناً من جميع أطياف هذا الشعب من أجل القيام بهذه المسؤوليّة حيال الأسر المتضررة من آثار مواجهة فيروس كورونا والتي تعتمد دخولها على العمالة اليومية

وتابع، وعليه فإن نادي قضاة مصر ومع حرصه على إبقاء المبادرات الفردية، وهي ضرورية، ولكن يبقى الأساس هو تعزيز المبادرات الجماعية، فإنه يدعو  جموع الشعب المصري للوقوف بجانب الدولة المصرية وبمدّ يد العون للجمعيات والمؤسّسات التي تحمل هذا العبء، والتي باتت تنوء بحمل هذه المسؤوليّات والتكاتف والتكافل مع تلك الأسر، وذلك بإنشاء صندوق أهل مصر لكفالة الأسر المضارة من تلك الأزمة.

وتابع المتحدث باسم نادى القضاة، "هذا الصندوق تشرف عليه الدولة وندعو الجميع للمساهمة والمشاركة فيه فما أحوج ما نكون إلى تعزيز هذه الروح كل بما يستطيع أن يقدم، وقضاة مصر سيكونون في طليعة الداعمين لذلك الصندوق".

 

 

 


نادى القضاة

فيروس كورونا

محاربة فيروس كورونا

نادى القضاة يطلق مبادرة لكورونا

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