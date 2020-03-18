نائب تركى يحذر أردوغان من قتل آلاف المعتقلين فى سجون أنقرة بسبب كورونا

كتب أحمد عرفة

ذكر موقع تركيا الآن، التابع للمعارضة التركية، أن النائب التركى المستقل الذى استقال من حزب السعادة، جيهان إسلام، حذر من انتشار فيروس كورونا المستجد فى السجون التركية، على اعتبار أن المعتقلين ليس لديهم فرصة لحماية أنفسهم من الفيروس، وأشار النائب إلى أنه، وبحسب البيانات الإحصائية، فإن هناك 200 ألف مريض، فهذا يعني حوالي 7 آلاف خسارة، وقد ترتفع هذه الأرقام إلى 10 آلاف أو حتى 15 ألفًا في ظل ظروف جسدية ونفسية سلبية تفرضها السجون بشكل طبيعي على السجناء.

وقدم النائب المستقل للرئيس التركي رجب طيب أردوغان مجموعة من التدابير المتعلقة بفيروس كورونا، مشددا على أن السجناء سيتضررون بشدة من الفيروس، مضيفًا:"وفقاً لمبدأ احترام حقوق الإنسان، لا ينبغي معاملة المعتقلين والمدانين بشكل مختلف ضد هذا الوباء الذي يهدد الحياة. أولئك الذين يخضعون لعلاج السرطان، والمصابين بأمراض مزمنة، والذين تزيد أعمارهم على 40 سنة، والنساء الحوامل، والنساء اللائي لديهن أطفال، والذين لا يحتاجون إلى المحاكمة، والذين لا يخاطرون بالفرار يجب إطلاق سراحهم على الفور".

وتابع: "يجب الإعلان عن حزمة الاحتياطات الاقتصادية بشكل عاجل بسبب الفيروس، ويجب التأكد من أن استحقاق الديون الائتمانية للبنوك، وخاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، ويجب تمديدها وإعادة هيكلتها، وتأجيل مدفوعات أقساط التأمين، والمياه والكهرباء والإيجار والغاز الطبيعي".

وفى وقت سابق ذكرت صحيفة زمان، التابعة للمعارضة التركية، أن رئيس جمعية منتجي المعكرونة في تركيا، نهاد أويسالي، علق على مسارعة المواطنين في تركيا بشراء المعكرونة بكميات كبيرة وتخزينها منذ إعلان وزير الصحة التركي، فخر الدين كوجا، يوم الثلاثاء الماضي، تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد، حيث دعا رئيس جمعية منتجو المعكرونة في تركيا المواطنين إلى التحلي بالهدوء وعدم الذعر، فيما أعلنت تركيا اليوم الأحد تسجيل الإصابة السادسة بفيروس كورونا المستجد.

أويسالي أكد أن أسعار المعكرونة ارتفعت بسبب سلوك المواطنين، وقال: “كانت أسعار المعكرونة محددة وواضحة للجميع، مواقع التجارة الالكترونية كان تبيعها بسعر أعلى بعض الشيء بعد إضافة تكلفة الشحن والعمولة على السعر الفعلي، فيما استغلت المتاجر تزايد الطلب على المنتجات الغذائية ومواد التنظيف ورفعت أسعارها بشكل مبالغ به.

وأضاف : كان سعر المعكرونة يبلغ 3 ليرات. المواطن لم يكن يشتريها من خلال الإنترنت، فنصيب مواقع التجارة الالكترونية من المعكرونة منخفض جدا، لم يكن أحد يهتم بسعر المعكرونة على هذه المواقع. أثيرت الفوضى عندما بادر المواطنون بالهجوم على المعكرونة بالمحلات، حينها بدأت مواقع التجارة الالكترونية ببيع المعكرونة بأسعار تصل إلى 17 ليرة.

وطالب أويسالي بعدم الذعر وإثارة الفوضى، قائلا: احتياطي تركيا الحالي من المعكرونة يبلغ 800-900 ألف طن. حجم صادراتنا السنوي من المعكرونة يبلغ 1.3 مليون طن، بينما يبلغ حجم الاستهلاك المحلي لها 650 ألف. قدرتنا الإنتاجية السنوية تبلغ 2.9 مليون طن. نحن أوقفنا عمليات التصدير للمعكرونة بشكل مؤقت، لهذا لا داع للذعر. قد نوقف التصدير لأسبوعين إضافيين إن استدعت الحاجة لهذا. سنغرق كل منزل في تركيا بالمعكرونة.