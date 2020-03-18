اليوم السابع
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ميركل: مكافحة الفيروس تتطلب التضامن مثل أوقات الحرب

الأربعاء، 18 مارس 2020 07:58 م
ميركل: مكافحة الفيروس تتطلب التضامن مثل أوقات الحرب المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل
رويترز

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حثت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، جميع المواطنين اليوم الأربعاء، على المساعدة فى مكافحة انتشار فيروس كورونا من خلال تنفيذ أحدث اللوائح التى تهدف إلى الحد من التواصل الاجتماعي المباشر وتجنب حدوث إصابات جديدة قدر الإمكان.

وقالت ميركل في خطاب بثه التلفزيون "الأمر خطير، فلنأخذه بجدية.. منذ الوحدة الألمانية في الواقع منذ الحرب العالمية الثانية لم يكن هناك أي تحد لبلدنا كان فيه العمل التضامني بالغ الأهمية مثلما هو الآن".

وناشدت ميركل المواطنين الالتزام باللوائح غير المسبوقة التي تفرض قيودا على الحياة العامة والتي تم الاتفاق عليها مع جميع الولايات في وقت سابق هذا الأسبوع وأضافت "بالنسبة لنا كحكومة سنعمل دائما على إعادة تقييم ما يمكن أن يكون صحيحا ولكن أيضا ما يمكن أن يكون ضروريا".


ميركل

المستشارة الالمانيه

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فيروس كورونا

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