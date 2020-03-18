اليوم السابع
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محافظ القليوبية: إغلاق 372 مركز تعليم لمنع تجمعات الطلاب واغلاق 922 حضانة مرخصة

الأربعاء، 18 مارس 2020 09:52 ص
محافظ القليوبية: إغلاق 372 مركز تعليم لمنع تجمعات الطلاب واغلاق 922 حضانة مرخصة عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية
القليوبية - إبراهيم سالم

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صرح عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية ، إن مديرية الأمن ، تواصل تنفيذ الحملات الأمنية الموسعة على المراكز التعليمية بجميع مراكز المحافظة ، حيث تم من خلالها إغلاق 372 مركز تعليمى ، منعا لتجمعات الطلاب وحرصا على سلامتهم ، كما تم غلق 922 حضانة مرخصة بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعى ، ويأتى ذلك تنفيذا لقرار رئيس مجلس الوزراء بغلق تلك المراكز ، ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد .

وأوضح المحافظ أنه تم حصر أعداد جميع المراكز التعليمية والحضانات، من خلال مديرية التربية والتعليم والتضامن الاجتماعى وبالتعاون مع الوحدات المحلية ، وسيتم تنفيذ حملات يومية لمتابعتها وإغلاقها على مدار الأيام المقبلة ، حتى إشعار أخر .

وكان الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء ، قد طالب وزارة الداخلية ، بمتابعة غلق كافة المراكز التعليمية خارج الدراسة ، وذلك بعد قرار السيد رئيس الجمهورية ، بتعليق الدراسة فى الجامعات والمنازل لمدة أسبوعين  .

قرر عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية ، منح الفئات التالية من العاملين بديوان عام المحافظة ، والوحدات المحلية التابعة لها بكافة مستواياتها ومديريات الخدمات بنطاق المحافظة، عدا مديرية الشئون الصحية وما يتبعها أجازة إستثنائية لمدة 15 يوما إعتباراً من يوم الأربعاء الموافق 18/3/2020، وذلك بناء على قرار الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وشمل قرار المحافظ، المصابون بأمراض مزمنة والواردة بالمادة الثالثة الفقرة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء وهى "السكر - الضغط ـ أمراض الكلى ـ أمراض الكبد ـ أمراض القلب ـ الأورام" وفقاً لما هو ثابت ببطاقته العلاجية ومن خلال الهيئة العامة للتأمين الصحى، والحامل أو التى ترعى طفلاُ أو أكثر يقل عمره عن أثنى عشرة سنة ميلادية على أن يتم تقديم ما يفيد ذلك، والموظف العائد من خارج البلاد تبدأ من تاريخ عودته للبلاد على أن يتم تقديم ما يفيد ذلك.


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