اليوم السابع
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محافظ القاهرة يوجه بتشديد الرقابة على خطوط النقل العام ومنع التكدس

الأربعاء، 18 مارس 2020 02:47 م
محافظ القاهرة يوجه بتشديد الرقابة على خطوط النقل العام ومنع التكدس أعمال تعقيم أتوبيسات هيئة النقل العام
كتب سيد الخلفاوى

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وجه اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، رئيس هيئة النقل العام، بتشديد الرقابة على خطوط سيارات هيئة النقل العام للتأكد من توافر الخطوط وتقليل زمن التقاطر بين السيارات لمنع التكدس داخل الأتوبيسات وخاصة سيارات النقل الجماعى.

 

كما شدد المحافظ على مسئولى السرفيس ومواقف الأقاليم بالقيام بحملات على سيارات السرفيس للتأكد من توافرها على جميع الخطوط والتزام السائقين بالأجرة المقررة.

 

وشدد المحافظ على رؤساء الأحياء وهيئة النظافة بضرورة المرور المستمر لرفع أى مخلفات قمامة والعمل على نظافة الشوارع بصفة مستمرة، وذلك فى إطار الاجراءات الاحترازية التى تتخذها المحافظة لمنع التجمعات للوقاية من انتشار فيروس كورونا.

 

وكلف اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة جميع الأجهزة التنفيذية باستمرار الحملات على المقاهى ومصادرة الشيش، بالإضافة إلى شن الحملات على الأسواق للتأكد من ضبط الأسعار وتوافر السلع ومنع الغش التجارى ومحاربة السوق السوداء، واتخاذ جميع الاجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

 

وفى السياق واصلت محافظة القاهرة إجراءاتها الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد ومنع التجمعات لعدم انتشار الفيروس حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين، حيث قرر اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة إغلاق الحدائق العامة التابعة للمحافظة وحظر إقامة السرادقات العامة بالشوارع.

 

وأشار محافظ القاهرة إلى أن الحملات المستمرة على الكافيهات والمقاهى المخالفة لقرار حظر الشيشة أسفرت عن ضبط 7100 شيشة، كما تم إغلاق 690 مركز تعليمى (سنتر) و43 سايبر و317 مركز رياضى ( جيم )

 

وكان قرر اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أن يتم استقبال طلبات وشكاوى المواطنين المترددين على الديوان العام والرد عليها الكترونيًا عن طريق البوابة الالكترونية لمنظومة الشكاوى الموحدة لمجلس الوزراء، أو من خلال الاتصال بالخط الساخن 16528 على أن تقوم إدارة خدمة المواطنين بالديوان العام خلال الفترة القادمة باستقبال الشكوى الكترونيًا وإرسالها للجهات المختصة للرد عليها ومتابعتها ثم الرد على المواطنين الكترونيًا من نفس الموقع.

 

وأضاف محافظ القاهرة أن ذلك يأتى فى إطار توجه الدولة باتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد ومنع التجمعات لعدم انتشار الفيروس حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

 

كما قرر اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة تخفيض قوة العاملين بإدارات الديوان العام والأحياء إلى 50% يوميًا على أن يؤدى الموظفون أعمالهم بالتبادل فيما بينهم حسب طبيعة عملهم، تنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء بتخفيض قوة العاملين بالدولة

 

وكان اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة قرر إلزام إدارات الديوان العام والاحياء والمديريات التابعة باستخدام البريد الإلكترونى فى تبادل المعلومات والبيانات وتقليل تبادل المستندات الورقية على أن يخصص موظف مسئول عن إدارة الصندوق الإلكترونى للجهة ليتولى استقبال المكاتبات والمعلومات وعرضها على رئيس الجهة.

 


القاهرة

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فيروس كورونا

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