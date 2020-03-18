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كوريا الجنوبية تسجل 93 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الأربعاء، 18 مارس 2020 05:10 ص
كوريا الجنوبية تسجل 93 إصابة جديدة بفيروس كورونا محاولات لمنع تفشى كورونا
رويترز

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قالت المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، إن كوريا الجنوبية سجلت 93 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم الأربعاء، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات فيها إلى 8413.

وهذا العدد أكبر قليلا من عدد الإصابات المسجلة أمس الثلاثاء، وهو 84 حالة، لكن اليوم هو رابع يوم على التوالي تعلن فيه كوريا الجنوبية عن أقل من مئة إصابة جديدة بالفيروس.

وارتفع عدد الوفيات بسبب الفيروس في كوريا الجنوبية إلى 84.  

كان المعهد الكورى الجنوبى للعلوم والتكنولوجيا، أعلن الثلاثاء، عن إنتاج فيلتر جديد لكمامات الوجه يحافظ على خصائصه الواقية حتى بعد غسله عشرات المرات، وصنع الفيلتر الجديد الذى يمكن استخدامه داخل كمامات الوجه القطنية التقليدية، من قماش معالج بتكنولوجيا النانو، صمم خصيصا لتحقيق أقصى قدر ممكن من الوقاية حتى بعد الاستخدام لفترة طويلة، ما يكتسب أهمية فى التعامل مع ما تشهده البلاد من نقص فى إمدادات الكمامات الواقية وسط تفشى الخوف بين المواطنين من فيروس كورونا المعدي.

يذكر أن كمامات الوجه للاستخدام لمرة واحدة المنتشرة حاليا تفقد قدرتها على تنقية الجسيمات مع مرور الوقت، وبشكل خاص عندما تتعرض للرطوبة أو إذا تعرضت للغسل، بينما يحافظ الفيلتر الجديد على خصائصه الواقية حتى بعد غسله أكثر من 20 مرة أو غمره فى محلول الإيثانول لثلاث ساعات، حسب روسيا اليوم


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